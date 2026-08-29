33-годишна жена бе затисната от АТВ на горски път край Смолян

33-годишна жена е била затисната от АТВ при инцидент в местност край Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Произшествието е станало днес следобед на горски път в района на Станевска махала.

Сигнал за случилото се е подаден от пътничка, която се е возила на преобърналото се возило. На място незабавно е пристигнал екип на пожарната, който е отстранил АТВ-то. От полицията уточниха, че превозното средство е било редовно регистрирано.

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Шофьорката е транспортирана от екип на Спешна помощ към болнично заведение, като първоначално е съобщила за болки в един от краката.

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По информация от Спешното приемно отделение в Смолян пострадалата е в добро общо състояние, без видими сериозни травми и само с охлузвания, като движи свободно крайника си. На жената се извършват пълни изследвания и образна диагностика, за да се отхвърли категорично рискът от вътрешни наранявания.