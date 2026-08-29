Археолози откриха изгубения библейски град, където Исус е извършвал чудеса

Е кип от археолози е абсолютно уверен, че е открил изгубения библейски град Витсаида, след като прекара лятото в разкопки на невероятно съкровище от артефакти в Северен Израел.

Екипът, работещ на обекта Витсаида-Юлия, откри маслени лампи, инструменти за грим, монети и десетки други артефакти на брега на Галилейското езеро по време на десетия си сезон на разкопки. С това той затвърди дългогодишната си теория, че именно тук се е намирал древният град, където според преданията Исус е извършил редица чудеса.

Archaeologists 'absolutely' certain they found lost city where Jesus performed miracles https://t.co/xgbzsmW0b0 pic.twitter.com/KhuAFhWu4O — New York Post (@nypost) August 29, 2026

„Опитваме се да вземем предвид натрупването на събрани доказателства от всички сектори, които рисуват портрет на историческия профил на древния обект. Тази картина става все по-ясна с всеки изминал сезон“, написа в блога си по-рано този месец д-р Стивън Нотли, академичен директор на разкопките.

Нотли и екипът му прекараха последното десетилетие в проучване на руините на историческото място, познато днес като Ел-Арадж.

Този десети сезон значително разшири разбирането им за Витсаида-Юлия през римския период, обхващащ времето от първи до трети век, но из обширната площ бяха открити и артефакти от други древни епохи.

Археолозите попаднаха също на стени от римската епоха, базалтов хаван за шлифоване, монети и впечатляващ полудорийски капител, който най-вероятно е украсявал обществена сграда. Открити бяха и следи, подсказващи, че под пръстта се крие още по-рановременно елинистично селище.

Lost city 'perfectly matches' Biblical site where Jesus fed the 5,000... as humble birthplace of Keeper of Heaven's Keys is uncovered https://t.co/Ur9fDWDDG7 — Daily Mail (@DailyMail) August 28, 2026

Екипът установи, че сирийският собственик на имота Бейт Хабек от османския период е построил конюшните си директно върху по-ранни римски структури, без да използва основа. Това древно решение изненадващо не е довело до напукване или срутване на каменните стени, когато изследователите са ги разкрили.

Археолозите откриха също варовикови съдове и няколко непокътнати иродиански лампи, които са се произвеждали в Йерусалим единствено преди 70 г. сл. Хр. Това са категорични доказателства, че еврейският народ е живял в града през първи век, когато той се е трансформирал от Витсаида в полис от римския период, наречен Юлия.

Богатите находки сякаш оспорват схващанията, че хората в Галилея са били бедни и неграмотни селяни. Вместо това те подсказват, че градовете и селата, които Исус е посещавал, са процъфтявали, дори под римска окупация.

Успешният сезон само потвърждава твърденията, прави от Нотли преди години, че мястото е именно изгубеният град Витсаида.

„Всичко, което изваждаме от земята, потвърждава и засилва тази идентификация. Нищо от откритото не я оспорва по никакъв начин“, заяви Нотли.

„Нямам никакво затруднение да си представя как Исус прекарва значително време там“, допълни той, определяйки го като „последния изгубен град от Евангелията“.

Според Библията Исус е върнал зрението на сляп човек в този град и е нахранил хиляди хора с едва пет хляба и две риби. Смята се също, че апостолите Петър, Андрей и Филип са наричали Витсаида свой дом.

Екипът извършва разкопки на обекта в Ел-Арадж от 2016 г., като през годините е разкрил мозаечни шедьоври, църкви, стени на жилищни сгради и редица други ценни исторически следи.