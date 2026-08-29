Силна буря причини сблъсък на три лодки край Кипър, един загинал

Е дин човек загина, а шестима бяха спасени, след като силна буря и бурно море причиниха сблъсък на три лодки в подводни скали край Кипър, довел до тяхното потъване. За трагедията съобщиха местни медии, цитирани от Ройтерс.
Five people aboard three boats caught in rough seas off Cape Greco have been rescued, after two of the vessels sank amid bad weather, philenews has confirmed.— en.philenews (@enphilenews) August 29, 2026
One boat broke apart and sank after striking rocks in the rough seas, police said. One person on board was rescued and… pic.twitter.com/w2QLB088Ks
Мъж бе изваден в безсъзнание от морските води от спасителен хеликоптер в района на нос Греко, на югоизточното крайбрежие на острова. Малко по-късно медицинските екипи констатираха смъртта му. Двама от спасените са с наранявания и са транспортирани в болница за лечение, съобщава кипърският информационен портал „Сигмалайв“.
One Dead After Boats Wrecked in Cape Greco Storm https://t.co/vW6Lb2yuZ2 pic.twitter.com/DkoLW40tbr— Politis to the point (@politis_point) August 29, 2026
Лошото време връхлетя средиземноморския остров с проливни дъждове и ураганни ветрове, които наводниха улици, предизвикаха свлачища и повалиха десетки дървета. В редица райони на страната са нанесени сериозни материални щети.