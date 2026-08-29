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Среща с продуцента на „Игри на волята“ часове преди старта на новия сезон

Осмият сезон на екстремното риалити започва утре вечер

29 август 2026, 20:02
Среща с продуцента на „Игри на волята“ часове преди старта на новия сезон
Източник: NOVA

Т ръпка, обрати и епични битки превземат Арената за началото на „Игри на волята" утре вечер в 20:00 ч. по NOVA. Часове преди старта на най-екстремното риалити в телевизионния ефир продуцентът на предаването Витомир Саръиванов ще разкрие какво могат да очакват зрителите от осмия сезон на надпреварата в "Събуди се". 

Новите участници са готови да се впуснат в приключението на живота си, тествайки своята психическа и физическа издръжливост. А най-запомнящите се играчи в историята на риалити формата ще се завърнат за нови титанични битки в LactoFlor - Битка на звездите. 

Какво предстои в "Игри на волята" тази есен и какво още е подготвил екипът на "Събуди се" - гледайте утре сутрин от 7:50 ч. до 10:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA    
Игри на волята NOVA риалити битки издръжливост Арената участници екстремно
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