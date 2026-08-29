МААЕ: Ниските запаси от гориво застрашават окупираната Запорожка АЕЦ в Украйна

Е лектроснабдяването на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украйна е критично застрашено, тъй като запасите от гориво за аварийните ѝ генератори намаляват, предупреди днес Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от ДПА.

Централата е без външно захранване вече повече от седмица и разчита изцяло на дизелови генератори, заяви генералният директор на организацията Рафаел Гроси. Доставките на дизелово гориво временно са били достатъчни само за 10 дни, преди тази седмица отвън да бъдат доставени няколко десетки тона.

МААЕ: Няма непосредствена опасност за АЕЦ "Запорожие"

„Настоящата ситуация за пореден път показва защо надеждното външно захранване и сигурните маршрути за доставка са необходими за ядрената безопасност и сигурност“, посочи Гроси. Той предупреди, че без възстановяване на външното електрозахранване или нови допълнителни доставки на дизел в близко бъдеще, централата може да се изправи пред пълно прекъсване на електрозахранването в рамките на около 10 дни.

В момента МААЕ работи по установяването на зона за локално примирие, за да осигури безопасното извършване на ремонтни дейности по ключов електропровод. Неговото възстановяване би върнало външното захранване на обекта.

Нова тревога около АЕЦ "Запорожие": Централата остана без външно електрозахранване

Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна централа в Европа. Тя бе превзета от руските сили малко след началото на инвазията през 2022 г. и оттогава неколкократно е попадала под военен обстрел. Въпреки че реакторите ѝ са спрени, те изискват непрекъснато охлаждане. Екип от експерти на МААЕ остава на място и продължава да следи обстановката.