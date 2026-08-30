„Комплексът на Пепеляшка“: Грешката с обувките, която съсипва краката след 50-годишна възраст

Е дно е да се опитваш да влезеш в обувките на някой друг. Да се опитваш да се събереш в своите собствени - десетилетия след като си ги купил - е съвсем друга история.

„Много често срещано погрешно схващане е, че размерът на обувките на човек не се променя“, обяснява пред The Post д-р Рок Позитано, подиатър и съдиректор на Службата за нехирургично лечение на стъпала и глезени в болницата за специална хирургия в Ню Йорк.

В действителност, посочва той, е малко вероятно размерът на обувките ви на 20 години да бъде същият, когато навършите 50.

Но много хора така и не осъзнават това. Поредица от изследвания показват, че по-голямата част от хората носят обувки, които не са им по мярка.

Beware the 'Cinderella complex' that can mess up your feet after age 50 https://t.co/e4Yw37cvdY pic.twitter.com/j2UFOK0Duw — New York Post (@nypost) August 14, 2026

Едно от ключовите проучвания установява, че сред 356 изследвани жени мнозинството са притискали стъпалата си в неподходящи обувки, въпреки че размерът им се е увеличил спрямо младежките години.

Опитът да се напъхаш в твърде малки обувки си има дори официално наименование. „Това е така нареченият „комплекс на Пепеляшка“ - опитът да събереш крак с номер 39 в обувка номер 37“, казва Позитано.

Тази приказка обаче може да има изключително болезнен край.

Същото проучване сочи, че много от жените, носещи твърде малки обувки, страдат от болки и деформации в краката - проблеми, които могат сериозно да влошат качеството им на живот.

„Болката в стъпалото и глезена може и да не е животозастрашаваща, но със сигурност е заплаха за начина на живот“, предупреждава Позитано. „Спортът, ходенето и социалният живот могат да бъдат засегнати изключително негативно.“

Стъпалата се променят с годините поради няколко причини. За начало, качването на няколко излишни килограма често изисква и повече пространство в обувките.

„Това кара стъпалото и неговите меки тъкани - мускули, сухожилия и връзки - да променят формата си, за да се адаптират към наддаването на тегло“, обяснява той.

Жените, които са раждали, също могат да забележат увеличение в размера на краката си.

„Наддаването на тегло причинява промени в стъпалата и засилва отоците, но има и един хормон, наречен релаксин. Той се произвежда през първия триместър и помага на връзките в родилния канал да се отпуснат, за да улеснят раждането“, посочва Позитано. „Стъпалото разполага с множество връзки и този хормон влияе и на тях, което може да доведе до увеличаване на обувките с един или два номера.“

Самото стареене също увеличава риска от проблеми с краката, които променят нужния номер.

Особено след 50-годишна възраст жените са много по-склонни от мъжете да развият състояния като болки в ставите, спад на свода, плантарен фасциит, кокалчета (буниони) и пръсти тип „чукче“ – все фактори, които влияят на това как ни става дадена обувка.

Хормоналните колебания по време на бременност и менопауза играят роля, но изборът на обувки също е ключов. Тесните, заострени модели и високите токчета изместват тежестта напред и притискат пръстите в неестествена позиция, което с времето може да доведе до структурни увреждания.

Носенето на грешен номер може допълнително да влоши нещата, допринасяйки за деформации и болка, която често се разпростира далеч извън пределите на ходилата.

„Обувките, които не са ви по мярка, могат да предизвикат редица проблеми – от тендинит и мехури до подуване на глезените и болки в коленете, тазобедрените стави и кръста“, предупреждава Позитано.

Ето защо, преди да пазарувате по навик, е добре да имате предвид няколко съвета от специалиста:

Препоръчително е да мерите нови обувки следобед, когато кракът е най-отекъл от ежедневните дейности като ходене и стоене прав.

Когато измервате краката си, застанете прави и прехвърлете цялата си тежест върху тях. Задължително проверете и двете стъпала – едното често е по-голямо от другото. При избора на обувки се съобразявайте винаги с по-големия си крак.

Оставяйте около един палец разстояние между най-дългия си пръст и предната част на обувката, за да предотвратите притискането им. Възглавничката на стъпалото трябва да съвпада идеално с най-широката част на подметката.

И най-важното – забравете старото схващане, че първоначалният дискомфорт с времето ще изчезне.

„Няма такова нещо като „разносена обувка“, категоричен е Позитано. „Обувката трябва да ви бъде удобна веднага – в свода, петата и предната част на стъпалото.“