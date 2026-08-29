27 души загинаха при сблъсък между камион и микробус в Зимбабве

Н ай-малко 27 души загинаха при тежък сблъсък между товарен камион и микробус, превозващ поклонници в Зимбабве, съобщиха от местната полиция, цитирани от Асошиейтед прес.

Жертвите са членове на популярна местна африканска християнска група, известни с белите си одежди. Те са пътували за религиозна конференция, когато микробусът им се е сблъскал челно с камиона.

At least 27 killed, 7 injured in Zimbabwe crash involving church minibushttps://t.co/X3Pc55PQLV — Khaleej Times (@khaleejtimes) August 29, 2026

Според официалното изявление на полицията камионът е предприел неправилно изпреварване на друго превозно средство и е връхлетял върху микробуса на магистрала, разположена на 132 километра южно от столицата Хараре.

Местните власти съобщават, че 23-ма души са загинаха на място, а останалите са починали от раните си в болницата. Вследствие на удара микробусът се е възпламенил и е изгорял напълно. И двете превозни средства са превозвали неуточнен брой пътници.

Пътните инциденти с претъпкани автобуси, микробуси и нерегламентирани таксита са често срещано явление в Зимбабве, като основната причина за тях са опасното шофиране и лошото състояние на пътната инфраструктура. Страната е сред държавите с най-лоши показатели по отношение на безопасността на движението, като 94% от катастрофите се дължат на човешка грешка.

По данни на Икономическата комисия на ООН за Африка, пътните инциденти на континента отнемат живота на около 300 000 души годишно - близо 25% от жертвите по пътищата в световен мащаб, което нарежда Африка на първо място по смъртност при катастрофи.