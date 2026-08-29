Втори инцидент с пострадал турист в Пирин за деня, изпратиха въздушна линейка

Н ов инцидент с пострадал турист в Пирин вдигна по тревога Планинската спасителна служба (ПСС) в Банско. Сигналът за втория за деня случай е подаден в дежурния център около 13:30 часа, предава БНР.

56-годишен мъж е със счупена подбедрица в района на Попово езеро, поради което незабавно е поискана помощ от въздуха.

Вдигнаха медицински хеликоптер за пострадал лекар в Пирин

Хеликоптерът на медицинската евакуация е кацнал на паркинга при долната станция на кабинковия лифт в Банско, откъдето е взел двама планински спасители. Тяхната задача е да преценят коя е най-подходящата и най-близка до пострадалия площадка за кацане в района на инцидента. При втория си заход въздушната линейка транспортира до мястото и медицинския екип.

Това е вторият подобен случай в планината в рамките на днешния ден. По-рано преди обед лекар и планински спасител от отряда в Банско пострада в района на връх Газей. В спасителната акция тогава се включиха осем негови колеги, а около обяд д-р Благой Терзиев бе транспортиран спешно с хеликоптер към столична болница с фрактура на тазобедрената става.