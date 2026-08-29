Земетресение от 4 по Рихтер разтърси бреговете на гръцкия остров Халки

З еметресение с магнитуд 4,0 по скалата на Рихтер бе регистрирано днес следобед край бреговете на гръцкия остров Халки, разположен в югоизточната част на Егейско море. Новината съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Според официалните данни на Института по геодинамика в Атина подземният трус е отчетен малко след обяд. Епицентърът на земетресението се е намирал на четири километра западно от Халки, а дълбочината на огнището е изчислена на 15,3 километра.

Към момента от гръцките власти не се съобщава за ранени граждани или за нанесени щети по местната инфраструктура и сгради