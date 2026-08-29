Свят

Земетресение от 4 по Рихтер разтърси бреговете на гръцкия остров Халки

Няма данни за пострадали или нанесени материални щети след подземния трус в югоизточната част на архипелага

Стела Христова Стела Христова

29 август 2026, 20:48
Земетресение от 4 по Рихтер разтърси бреговете на гръцкия остров Халки
Източник: iStock

З еметресение с магнитуд 4,0 по скалата на Рихтер бе регистрирано днес следобед край бреговете на гръцкия остров Халки, разположен в югоизточната част на Егейско море. Новината съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Според официалните данни на Института по геодинамика в Атина подземният трус е отчетен малко след обяд. Епицентърът на земетресението се е намирал на четири километра западно от Халки, а дълбочината на огнището е изчислена на 15,3 километра.

Към момента от гръцките власти не се съобщава за ранени граждани или за нанесени щети по местната инфраструктура и сгради

Редактор: Стела Христова
Източник: Магдалена Димитрова/БТА    
Земетресение Гърция остров Халки Егейско море Магнитуд 4 0 Скала на Рихтер Подземен трус
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
НИМХ с жълт код за интензивни валежи и бури в шест области у нас в неделя

НИМХ с жълт код за интензивни валежи и бури в шест области у нас в неделя

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
VW все пак ще произвежда военно оборудване за Израел

VW все пак ще произвежда военно оборудване за Израел

carmarket.bg
След скандала Демерджиев уволни директора на ОДМВР-Благоевград
Ексклузивно

След скандала Демерджиев уволни директора на ОДМВР-Благоевград

Преди 1 ден
Русия почти унищожи доставките на храни в Украйна
Ексклузивно

Русия почти унищожи доставките на храни в Украйна

Преди 1 ден
България, Кипър и Гърция с първа операция за връщане на мигранти
Ексклузивно

България, Кипър и Гърция с първа операция за връщане на мигранти

Преди 1 ден
Русия тества нова междуконтинентална ракета
Ексклузивно

Русия тества нова междуконтинентална ракета

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Свят Преди 41 минути

След 10-дневен настойчив военен натиск плавателният съд „ЛУТУФ“ е спасен, а четири пиратски съда са унищожени

Силна буря причини сблъсък на три лодки край Кипър, един загинал

Силна буря причини сблъсък на три лодки край Кипър, един загинал

Свят Преди 1 час

Проливни дъждове и силни ветрове предизвикаха наводнения и свлачища, три лодки потънаха край югоизточното крайбрежие

Двегодишно дете почина, а осем души са ранени при нови руски атаки с дронове срещу Киев

Двегодишно дете почина, а осем души са ранени при нови руски атаки с дронове срещу Киев

Свят Преди 3 часа

Спасителните операции в село Мила продължават след опустошителния удар по склад за боеприпаси, отнел живота на десетки

ГЕРБ свиква Национално събрание за промени в ръководството и подготовка за изборите

ГЕРБ свиква Национално събрание за промени в ръководството и подготовка за изборите

България Преди 3 часа

Бойко Борисов готви „новата смяна“ в Изпълнителната комисия и дава 10 дни срок на ПП-ДБ за общ кандидат-президент

Среща с продуцента на „Игри на волята“ часове преди старта на новия сезон

Среща с продуцента на „Игри на волята“ часове преди старта на новия сезон

Любопитно Преди 3 часа

Осмият сезон на екстремното риалити започва утре вечер

33-годишна жена бе затисната от АТВ на горски път край Смолян

33-годишна жена бе затисната от АТВ на горски път край Смолян

България Преди 4 часа

Пожарникари отстраниха преобърнатото возило, пострадалата шофьорка е транспортирана в болница в добро състояние

След потопа в Струмяни: Общината зове за доброволци, водата остава негодна за пиене

След потопа в Струмяни: Общината зове за доброволци, водата остава негодна за пиене

България Преди 4 часа

Водоподаването в засегнатите села е възстановено, но водата от чешмите остава негодна за пиене до излизане на новите лабораторни проби

27 души загинаха при сблъсък между камион и микробус в Зимбабве

27 души загинаха при сблъсък между камион и микробус в Зимбабве

Свят Преди 5 часа

Членове на християнска общност са пътували за конференция, когато превозното им средство се запалило след челен удар

Втори инцидент с пострадал турист в Пирин за деня, изпратиха въздушна линейка

Втори инцидент с пострадал турист в Пирин за деня, изпратиха въздушна линейка

България Преди 6 часа

След сутрешната акция за пострадал лекар от планинската служба, нов сигнал за 56-годишен мъж вдигна по тревога спасителите в Банско

МААЕ: Ниските запаси от гориво застрашават окупираната Запорожка АЕЦ в Украйна

МААЕ: Ниските запаси от гориво застрашават окупираната Запорожка АЕЦ в Украйна

Свят Преди 7 часа

Международната агенция за атомна енергия предупреждава за реален риск от пълно прекъсване на захранването на най-голямата централа в Европа до 10 дни

Опасно време в Гърция: Очакват се силни ветрове и много висок риск от пожари

Опасно време в Гърция: Очакват се силни ветрове и много висок риск от пожари

Свят Преди 7 часа

В някои части на Егейско море вятърът се очаква да бъде със сила от 8 до 9 степен по скалата на Бофорт

принцеса Ингрид Александра

Принцеси и бъдещи кралици - една от най-коментираните теми на лятото

Свят Преди 8 часа

От суровото военно обучение в Испания и Дания до реформите в престолонаследието – историята, настоящето и бъдещето на младите дами от кралските дворове

Прокуратурата разследва сблъсъка между двамата началници в МВР-Габрово

Прокуратурата разследва сблъсъка между двамата началници в МВР-Габрово

България Преди 8 часа

От МВР потвърждават за остър вербален спор между Илиян Иванов и Цветан Петков, но категорично отричат да е имало бой

Лечебната сила на морето: 4 ползи, за които не подозирате

Лечебната сила на морето: 4 ползи, за които не подозирате

Любопитно Преди 9 часа

Гръцкият учен Хипократ е лекувал пациентите си с богати на минерали бани. Днес съвременната наука потвърждава, че морската вода и въздух действат като естествен антибиотик, подобряват съня, отпускат мускулите и балансират целия организъм

Кралица Соня скърби за Харалд V на годишнината от сватбата им

Кралица Соня скърби за Харалд V на годишнината от сватбата им

Свят Преди 9 часа

Кралят почина на 89 години само ден преди 58-ата годишнина от сватбата им

Остър спор между двама началници в МВР-Габрово

Остър спор между двама началници в МВР-Габрово

България Преди 9 часа

Случаят е докладван на ръководството на МВР, проверяват се обстоятелствата

Всичко от днес

От мрежата

Котките потят ли се

dogsandcats.bg

15 красиви породи кучета, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Гергана Плетньова на 40 - жената, която превърна сцената в свой втори свят

Edna.bg

Дъщерята на Силвестър Сталоун се сгоди

Edna.bg

Галатасарай надви Гьозтепе на Мъри Стоилов в голов трилър, спорно съдийство беляза мача

Gong.bg

Милан се подсилва с крило от Висшата лига

Gong.bg

Жълт код за интензивни валежи в шест области в неделя

Nova.bg

Президентската битка: До дни става ясен вицепрезидентът на Йотова, а от БСП затвърдиха подкрепата си

Nova.bg