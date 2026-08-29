Нетаняху остро осъди насилието на заселници на Западния бряг

И зраелският министър-председател Бенямин Нетаняху отправи необичайно остри критики към израелските заселници на окупирания Западен бряг, като категорично осъди „престъпните актове на насилие“, извършени в две палестински села, предаде Франс прес.

„Решително осъждам престъпните актове на насилие, извършени в селата Кусра и Джалуд от шепа размирници, които нарушават закона, нанасят големи вреди на съблюдаващата законите еврейска общност, възпрепятстват действията на ЦАХАЛ (израелската армия) при изпълнението на неговите задачи и вредят на позициите на Израел по света“, се посочва в официалното комюнике на премиера.

Netanyahu condemns violence in West Bank villages in rare settler criticism https://t.co/s2vPgJF9fy — CTV News (@CTVNews) August 29, 2026

Изявлението му идва непосредствено след като десетки израелски заселници нападнаха палестинското село Кусра, разположено в северната част на Западния бряг - район, в който напрежението еква рязко през последните три седмици.

По-рано този месец група заселници блокира достъпа до селището край Наблус и подложи на обсада домовете на местните жители. Подобни прояви на насилие предизвикаха вълна от възмущение и реакция на международната общност.