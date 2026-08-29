ГЕРБ свиква Национално събрание за промени в ръководството и подготовка за изборите

П артия ГЕРБ ще проведе Национално събрание в неделя, 30 август, на което предстои да бъдат гласувани ключови промени в състава на Изпълнителната комисия. Форумът ще събере 700 делегати и гости от всички областни структури на партията в страната.

Събранието ще започне в 12:00 часа в зала 3 на НДК. В началото на новия политически сезон се очаква лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да отправи основните си послания относно приоритетите на партията, както и за предизвикателствата пред България и света на фона на сложната геополитическа обстановка.

Бойко Борисов: Без обединение вдясно партийните кандидатури нямат шанс на президентските избори

Един от основните акценти на предстоящия форум бе загатнат от самия Борисов ден по-рано. „На Националното ни събрание подготвяме новата смяна, с уважение към всички опитни, така че ГЕРБ да продължи да съществува и без мен“, заяви той в събота.

Предстоящите президентски избори също ще бъдат сред централните теми на форума. Бойко Борисов постави ултиматум от 10 дни към ПП и ДБ да проявят разум, „за да може да се противопостави дясното на лявото“. Лидерът на ГЕРБ предупреди в Перник, че ако това не се случи, „всички дружно помагат на г-жа Йотова да спечели и можем отсега да я поздравим“.