НИМХ с жълт код за интензивни валежи и бури в шест области у нас в неделя

В неделя времето в страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. До 9:00 часа сутринта обаче остава в сила жълт код за интензивни валежи в шест области - София-град, София-област, Перник, Кюстендил и Благоевград, където локално се очакват количества между 20 и 35 мм.

С напредването на деня над Рило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там се очакват краткотрайни превалявания от дъжд с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб от североизток.

Максималните температури в по-голямата част от България ще се задържат високи - между 30° и 35°, като за София термометрите ще показват около 32°.

Източник: НИМХ

В планините

В планинските масиви ще преобладава слънчево време, но около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Вятърът ще е слаб от север-североизток, а по най-високите върхове на Рила и Пирин — умерен от северозапад. Максималните температури на височина 1200 метра ще достигат около 26°, а на 2000 метра — около 19°.

По Черноморието

По крайбрежието ни очаква слънчев и приятен ден. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 26° и 28°, а морската вода остава с приятна температура от 24° до 26°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.