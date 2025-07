"Той знаеше твърде много": Журналист пише за поредица от жестоки убийства, но крие тайна

В етеранът македонски журналист Владо Танески прекарва години, отразявайки серия от жестоки убийства в малкия град Кичево. Статиите му се открояват с ярки и натуралистични описания, които са толкова подробни, че разследващите осъзнават, че включват информация от местопрестъпленията, която полицията никога не е огласявала публично.

Именно тези подробности, според властите, в крайна сметка го издават, пише People .

Между 2005 и 2008 година най-малко три жени, всички чистачки на възраст между 50 и 60 години, са открити убити по почти идентичен начин: изнасилени, удушени с телефонен кабел и захвърлени голи в найлонови чували, според публикации на The Guardian, The New York Times и хърватското издание Index.hr.

Преди убийствата Танески е повече от 20 години репортер, отразяващ теми като образование, общински дела и местни новини. Но след първото убийство, част от впоследствие оформилата се поредица, Танески започва да отразява всеки случай за вестниците "Нова Македония" и "Утрински весник".

В началото на 2008 г. полицията забелязва, че в статиите му има конкретика, която би могла да е известна само на убиеца или на разследващите, като вида на използвания шнур или състоянието, в което са намерени телата, посочват медиите.

"Четяхме статиите му и започнахме да се съмняваме", разказва говорителят на полицията Иво Котевски пред The New York Times. "Той знаеше твърде много."

"Разполагаме с много сериозни доказателства, че Танески е отговорен и за трите случая", казва Котевски пред The Guardian. "Всички тези жени са били изнасилени, малтретирани и убити по най-жесток начин."

Котевски потвърждава, че жертвите са били удушени и увити в найлон. Това са факти, които Танески е описал в публикациите си, още преди те да бъдат потвърдени официално.

Колеги от "Нова Македония" си спомнят, че Танески често се е обаждал само часове след убийство, за да предложи материал по темата.

"На 18 май, малко след жестокото убийство на Живана Темелкоска, той се обади и ни предложи историята", разказва журналист пред The Guardian.

Статиите му са публикувани като ексклузивни материали, а впоследствие, според полицията, звучат като признания.

През юни 2008 г. ДНК от сперма, открита на едно от местопрестъпленията, съвпада с тази на Танески.

При обиск в дома и вилата му полицията открива телефонни кабели, порнографски материали и лични вещи, за които се смята, че са принадлежали на жертвите, съобщава Index.hr.

Танески е арестуван на 22 юни 2008 г. и е обвинен в убийствата на Живана Темелкоска, Љубица Личоска и Митра Симяноска. Полицията разследва и възможната му връзка с четвърти случай: изчезването на 78-годишна чистачка през 2003 г.

На следващата сутрин, 23 юни, Танески е открит мъртъв в килията си в затвора в Тетово, която е споделял с още двама мъже, с главата потопена в кофа с вода. Властите определят смъртта като самоубийство; по информация в медиите той е оставил бележка, в която отрича вината си за убийствата.

Случаят шокира страната и отчуждената съпруга на Танески, с която са били женени 31 години. Тя казва пред македонската телевизия Канал 5, че бракът им е бил "идеален".

Описва Танески като тих и кротък човек, като подчертава, че никога не е проявявал агресия. Единствените им спорове, казва тя, са били свързани с родителите му, когато са живели заедно в началото на брака им, пише The Guardian.

Главният редактор на "Утрински весник" Люпчо Поповски също описва Танески като изключително спокоен човек.

"Никога не бих повярвал, че е способен на такова нещо", казва той пред Associated Press.

"Беше приятен и образован човек, изглеждаше напълно нормален", споделя пред The Times Огнен Чанчаревик, друг журналист от "Нова Македония", който е работил с Танески по статиите за убийствата.

Полицаи и психиатри по-късно предполагат, че Танески може да е действал, воден от нерешена агресия към майка си, която също е работила като чистачка. Чанчаревик разказва пред The Times, че отношенията между Танески и майка му били обтегнати, особено след като баща му се самоубива през 1990 г.

Според The Times, всяка от убитите жени е познавала майката на Танески.

Д-р Антони Новотни, ръководител на психиатрична клиника в Скопие, смята, че Танески може подсъзнателно да е искал да бъде заловен.

"Може би е искал да бъде разкрит, като е разказвал какво е направил в статиите си", казва Новотни пред The Guardian.