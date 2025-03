Опечалени семейства призовават за свалянето на "гнусен" сайт с клипове на убийства

О печалени семейства призовават онлайн регулатора Ofcom да затвори "гнусния" уебсайт, който разпространява видеоклипове със смъртта на техните близки, предаде ВВС.

Уебсайтът, който ВВС не посочи по име, има над три милиона членове и съдържа хиляди графични изображения и видеоклипове, показващи реални убийства, самоубийства и екзекуции, извършени от екстремисти. Сред предишните му потребители са и онези, които извършиха училищни стрелби и убийства, съобщава BBC.

От понеделник Ofcom получи нови правомощия за справяне с незаконно съдържание, но може да се окаже, че те няма да са достатъчни, за да затворят сайта.

Административният екип на сайта заяви, че ще обърне "пълно внимание" на всички искания на Ofcom.

Съгласно Закона за онлайн безопасността, регулаторът вече има възможност да предприема действия срещу незаконно съдържание, включително видеоклипове, които насърчават тероризма или подкрепят забранени екстремистки групи.

Всяка платформа вече ще бъде задължена да демонстрира, че разполага със системи за премахване на незаконни материали. Ако не го направят, регулаторът може да издаде съдебни разпореждания за блокиране на сайта или да наложи глоба до 18 милиона паунда.

От лятото всички сайтове ще бъдат задължени да имат надеждни системи за проверка на възрастта, за да се предотврати достъпът на деца до определени видове съдържание.

Shut vile death video site, families say, as Ofcom gets new powers https://t.co/wDjLBrp7ta