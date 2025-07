Порнозвезда уби мъж по време на секс, след като преби партньора му с чук

П ред съда бяха направени потресаващи разкрития за това как порнозвезда е убил мъж по време на полов акт, заснет на видео, след като преди това е пребил до смърт партньора му с чук и е поставил обезглавените глави на двамата мъже във фризер.

Съдебното жури бе информирано, че 35-годишният Йостин Андрес Москера е преместил в куфар разчленените глави на 62-годишния Алберт Алфонсо и 71-годишния Пол Лонгуърт, преди да ги постави във фризера.

Останалите части от телата им били открити в два куфара, оставени до емблематичния висящ мост "Клифтън" в Бристъл на 10 юли миналата година. Москера, гражданин на Колумбия, е пребивавал в дома на двойката на улица "Скотс Роуд" в Шепърдс Буш, Западен Лондон, където полицията намира обезглавените глави.

