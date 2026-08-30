Свят

Синът на Бенямин Нетаняху се завърна спешно в Израел заради заплахи

„Шин Бет“ съобщи, че Яир Нетаняху е напуснал САЩ след оценка на екипа по сигурността

30 август 2026, 08:08
Бенямин Нетаняху
Бенямин Нетаняху   
Източник: gettyimages
  • Синът на израелския премиер Яир Нетаняху се е върнал спешно от САЩ в Израел заради заплахи за сигурността му, съобщи израелската разузнавателна агенция „Шин Бет“, без да уточнява източника им.
  • Според американската медия Newsmax Яир е бил мишена на предполагаем ирански заговор за убийство, докато е живеел в Маями. Израелското разузнаване е информирало американските власти за предполагаемия план още през декември.
  • На Яир, който е бил постоянно охраняван от израелски екип, е било наредено незабавно да напусне района. Той е заминал за Израел дори без личните си вещи.

Синът на израелския премиер Бенямин Нетаняху - Яир се е завърнал в Израел от САЩ поради заплахи, съобщи снощи израелската разузнавателна агенция “Шин Бет”, предаде ДПА.  

„В светлината на това и след съвместна оценка с екипа по сигурността беше взето решение той спешно да бъде спасен и върнат в Израел”, съобщи агенцията, която обаче не уточни източника на заплахата.  

Нетаняху: Иран се опита да убие един от синовете ми

Американският телевизионен оператор “Нюзмакс” съобщи по-рано тази седмица, че Яир Нетаняху е бил мишена на предполагаем ирански заговор за убийство, докато е живял в Маями. 

Арестуваха мъж за планиране на убийството на Нетаняху

Израелското разузнаване е научило за заговора през декември и е информирало американските власти, съобщи телевизионният оператор, позовавайки се на служител на американските правоохранителни органи. 

 На Яир Нетаняху, който беше постоянно придружаван от израелски екип за сигурност, е било наредено незабавно да напусне района, съобщи "Нюзмакс”. Той е заминал, без да вземе личните си вещи, като се е върнал директно в Израел, където сега живее. 

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Яир Нетаняху Бенямин Нетаняху Израел САЩ Шин Бет Иран заплахи заговор за убийство разузнаване сигурност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Жесток челен сблъсък край Асеновград - един загина, четирима са ранени

Жесток челен сблъсък край Асеновград - един загина, четирима са ранени

Исландия каза „Не“ на възобновяването на преговорите за ЕС

Исландия каза „Не“ на възобновяването на преговорите за ЕС

Стрелба в Швейцария, един загинал и петима ранени на рейв парти

Стрелба в Швейцария, един загинал и петима ранени на рейв парти

Експерт разкри как да различаваме

Експерт разкри как да различаваме "добрите" от "лошите" пластмасови шишета

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Във Ford уволнили всички, които били с нагласата „това е достатъчно добро“

Във Ford уволнили всички, които били с нагласата „това е достатъчно добро“

carmarket.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 15 часа
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 13 часа
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 14 часа
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наводненията на границата между Непал и Китай

Расте броят на жертвите на опустошителните наводнения в Непал

Свят Преди 49 минути

Властите предупреждават за ново покачване на нивата на реките в засегнатия хималайски регион

Почитаме трима цариградски патриарси

Почитаме трима цариградски патриарси

Любопитно Преди 1 час

Каква е историята на свети Александър, свети Йоан IV Постник и свети Павел IV.

Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата страна

Норвегия потъва в скръб: Хиляди се прощават с крал Харалд V

Свят Преди 2 часа

Новият крал ще положи конституционна клетва пред парламента във вторник

Изглед от Исландия

Вотът за ЕС в Исландия остава оспорван

Свят Преди 3 часа

Около 270 хиляди души имаха право да гласуват на референдума

Снимката е илюстративна

ФБР вече не третира използването на услугите на проститутки като автоматична пречка при наемане на работа

Свят Преди 3 часа

Кандидатите ще бъдат оценявани индивидуално, но определени случаи остават дисквалифициращи

Пловдив (30 август 2001) Министърът на отбраната Николай Свинаров (вляво) и началникът на Генералния щаб Михо Михов прерязаха лентата и откриха новата самолетна писта в авиобаза "Граф Игнатиево" край Пловдив. Според военните специалисти на пистата могат да кацат всички видове военни и транспортни самолети

25 години по-късно: Как авиобаза „Граф Игнатиево“ беше модернизирана по стандартите на НАТО

България Преди 4 часа

Пистата е удължена до 3 км, а Министерството на отбраната инвестира 10 млн. долара

<p>Маратон блокира части от София - къде движението ще бъде променено</p>

Юбилейен маратон блокира части от София - къде движението ще бъде променено

България Преди 4 часа

Над 300 атлети ще участват в 20-ото издание на скоростното изкачване на Витоша

„Комплексът на Пепеляшка“: Грешката с обувките, която съсипва краката след 50-годишна възраст

„Комплексът на Пепеляшка“: Грешката с обувките, която съсипва краката след 50-годишна възраст

Любопитно Преди 4 часа

Мнозина продължават да носят същия номер обувки десетилетия наред, без да осъзнават, че краката се променят с възрастта. Експерт предупреждава за опасностите от т.нар. „комплекс на Пепеляшка“, как бременността и стареенето влияят на стъпалата и как да избираме правилно

35 компании стоят зад производството на смъртоносните ракети „Искандер-М“ на Русия

35 компании стоят зад производството на смъртоносните ракети „Искандер-М“ на Русия

Свят Преди 4 часа

Украинското военно разузнаване твърди, че Москва продължава да използва значителен брой чуждестранни компоненти

AI агентите ще са кошмарът на киберсигурността

AI агентите ще са кошмарът на киберсигурността

Технологии Преди 4 часа

Изкуственият интелект се развива все по-бързо, като това поражда и доста рискове. Някои от тях все още дори не можем да си представим, но според експерти, автономните агенти тепърва ще ни създават главоболия със своите все по-задълбочени умения

Владимир Путин

Руснаци се опасяват, че Путин тайно подготвя нова мобилизация

Свят Преди 4 часа

Рязък скок на трафика по южната граница на Русия идва на фона на все по-агресивни мерки за набиране на военнослужещи и опасения от нова мобилизационна вълна

Антонио Бандерас

"Понякога човек има нужда от шамар": Сърдечният удар на Антонио Бандерас подхрани актьорската му кариера

Любопитно Преди 4 часа

Актьорът се научи да отваря стриди и да чисти риба, за да изиграе наставник на младия Антъни Бурдейн в новия филм „Тони“

Жълт код за интензивни валежи: Вижте кои области са засегнати

Жълт код за интензивни валежи: Вижте кои области са засегнати

Свят Преди 4 часа

НИМХ предупреждава за локални наводнения, намалена видимост и опасност от аквапланинг

Силна буря причини сблъсък на три лодки край Кипър, един загинал

Силна буря причини сблъсък на три лодки край Кипър, един загинал

Свят Преди 13 часа

Проливни дъждове и силни ветрове предизвикаха наводнения и свлачища, три лодки потънаха край югоизточното крайбрежие

Археолози откриха изгубения библейски град, където Исус е извършвал чудеса

Археолози откриха изгубения библейски град, където Исус е извършвал чудеса

Любопитно Преди 14 часа

След десет сезона на разкопки край Галилейското езеро археолози събраха неоспорими доказателства за местоположението на древния град Витсаида. В него Исус според Библията е нахранил хиляди с пет хляба и две риби и е върнал зрението на сляп човек

Земетресение от 4 по Рихтер разтърси бреговете на гръцкия остров Халки

Земетресение от 4 по Рихтер разтърси бреговете на гръцкия остров Халки

Свят Преди 14 часа

Няма данни за пострадали или нанесени материални щети след подземния трус в югоизточната част на архипелага

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

Котките усещат ли емоциите на стопаните си

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Джейми Оливър показа петте си деца, най-голямата вече е сгодена

Edna.bg

Почитаме защитника на вярата и мъжете, виж кой има имен ден

Edna.bg

Роджър Федерер влезе в Залата на славата и трогна света с речта си (ВИДЕО)

Gong.bg

ЦСКА ще гони задължителни три точки в efbet Лига след поражението от ОФИ

Gong.bg

Един загинал и петима ранени при стрелба на технопарти в Швейцария (ВИДЕО)

Nova.bg

Мъж загина, а четирима са ранени при челен сблъсък край Асеновград

Nova.bg