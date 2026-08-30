Синът на Бенямин Нетаняху се завърна спешно в Израел заради заплахи

Синът на израелския премиер Яир Нетаняху се е върнал спешно от САЩ в Израел заради заплахи за сигурността му, съобщи израелската разузнавателна агенция „Шин Бет“, без да уточнява източника им.

Според американската медия Newsmax Яир е бил мишена на предполагаем ирански заговор за убийство, докато е живеел в Маями. Израелското разузнаване е информирало американските власти за предполагаемия план още през декември.

На Яир, който е бил постоянно охраняван от израелски екип, е било наредено незабавно да напусне района. Той е заминал за Израел дори без личните си вещи.

Zoon Netanyahu om veiligheidsredenen 'met spoed' van VS naar Israël gehaald https://t.co/ZAulQZkog6 — NU.nl (@NUnl) August 29, 2026

Синът на израелския премиер Бенямин Нетаняху - Яир се е завърнал в Израел от САЩ поради заплахи, съобщи снощи израелската разузнавателна агенция “Шин Бет”, предаде ДПА.

„В светлината на това и след съвместна оценка с екипа по сигурността беше взето решение той спешно да бъде спасен и върнат в Израел”, съобщи агенцията, която обаче не уточни източника на заплахата.

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Американският телевизионен оператор “Нюзмакс” съобщи по-рано тази седмица, че Яир Нетаняху е бил мишена на предполагаем ирански заговор за убийство, докато е живял в Маями.

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Израелското разузнаване е научило за заговора през декември и е информирало американските власти, съобщи телевизионният оператор, позовавайки се на служител на американските правоохранителни органи.

На Яир Нетаняху, който беше постоянно придружаван от израелски екип за сигурност, е било наредено незабавно да напусне района, съобщи "Нюзмакс”. Той е заминал, без да вземе личните си вещи, като се е върнал директно в Израел, където сега живее.