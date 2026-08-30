Руснаци се опасяват, че Путин тайно подготвя нова мобилизация

Над 113 000 руснаци са напуснали страната през „Горен Ларс“ за седмица, на фона на опасения за нова мобилизация. Кремъл отрича да подготвя такава, но експерти посочват засилено събиране на данни за резервисти, електронни повиквателни и подготовка на Националната гвардия.

Русия среща все по-големи трудности с доброволното набиране на войници. Програмата за привличане на 80 000 студенти във „войските за дронове“ е достигнала само около 8 000 души, а в Пенза се съобщава за принудително набиране на мъже и дори за местни групи за самоотбрана.

Нова официална мобилизация може да бъде политически риск за Путин, особено преди парламентарните избори през септември. Според цитирани експерти обаче недостигът на личен състав и продължаващата война могат постепенно да направят мобилизацията все по-трудна за избягване.

Москва се похвали с 280 000 нови войници

Познато изселване на руснаци се наблюдава по южната граница на страната с Грузия.

Повече от 113 000 руснаци са напуснали страната си през последната седмица през контролно-пропускателния пункт „Горен Ларс“, рязък скок в движението, който отразява нарастващите опасения, че Кремъл се готви да обяви нова мобилизационна кампания.

През последните месеци руските власти приеха все по-агресивни мерки за набиране на военнослужещи, засилиха събирането на данни за резервистите и разшириха правомощията на Националната гвардия, действия, които подхранват слуховете за нова мобилизация.

Алексей Табалов, основател на правозащитната организация „Школа на наборника“, която работи за защита на наборниците и военнослужещите, заяви, че неговата неправителствена организация е регистрирала неотдавнашно увеличение на молбите за правна помощ от мъже на военна възраст, „предимно от хора, които са в запаса“. В началото на август украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разузнавателните служби на страната очакват Русия да започне „бърза мобилизация“ на няколкостотин хиляди мъже до края на годината.

Нещо повече, Грузия вече е виждала подобен граничен трафик. През септември 2022 г., когато президентът Владимир Путин обяви частична военна мобилизация, при която след пълномащабното нахлуване в Украйна бяха призовани около 300 000 души, Грузия беше една от основните дестинации за онези, които се опитваха да избягат. Като една от малкото източноевропейски държави, позволяващи безвизово влизане на руски граждани, тя прие повече от 100 000 руснаци само за една седмица. Грузинските власти не отговориха на запитването на POLITICO за коментар до момента на публикуването.

Кремъл обаче от месеци отрича слуховете за мобилизация. В разговор с журналисти миналата седмица руският посланик в ООН Василий Небензя заяви: „В момента не се нуждаем от масова мобилизация; доколкото ми е известно, тя нито е планирана, нито се очаква“. Междувременно говорителят на правителството Дмитрий Песков заяви тази седмица, че всякакви разговори за мобилизация „се подхвърлят от украинските власти“.

На фона на това обаче променящата се ситуация на бойното поле е трудно да бъде пренебрегната. Макар Русия да не публикува официални данни за загубите си, бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски заяви, че загубите на Москва за първи път са надхвърлили броя на доброволците, готови да се присъединят към армията. И докато Русия до голяма степен успяваше да използва щедри финансови плащания, за да набира доброволци и затворници за участие във войната, „за Кремъл става все по-трудно да набира нови хора“, заяви адвокат от организацията „Мирен призив“ (Peace Plea), която помага на мъже да избегнат военната служба. Той говори пред изданието при условие за анонимност от съображения за сигурност.

„Социалният договор“ между Кремъл и руския народ, по думите му, „видимо се разпада“.

Източник: Istock

Подготвителни стъпки

Руският военен резерв се състои предимно от мъже на възраст под 55 години, които са завършили задължителната си военна служба. Едногодишната военна служба е задължителна за всеки руски мъж на възраст между 18 и 30 години, с някои изключения, свързани със здравословното състояние и продължаващото образование.

„Тези хора обикновено са сред онези, които най-вероятно ще бъдат призовани в случай на мобилизация“, заяви Табалов. През 2022 г. тогавашният руски министър на отбраната Сергей Шойгу оцени броя им на около 25 милиона души.

По думите на Табалов през последните месеци руското правителство активно събира лични данни за резервистите чрез техните работодатели. „Те дори се интересуват от адресите на техните роднини“, каза той, тъй като подобна информация би могла да бъде използвана за издирване на всеки, който се опита да се укрие при започване на мобилизация.

След това тези мъже са привиквани във военните комисариати и им се определят конкретни назначения, посочващи в кое военно подразделение трябва да се явят, ако бъде обявена мобилизация.

„От пролетта интересът на правителството към резервистите рязко се увеличи“, потвърди адвокатът от „Мирен призив“.

Табалов вижда в това подготовка на почвата за по-бърза и по-дискретна мобилизация. „Просто изпращате например 10 автобуса до определен металургичен завод и прибирате предварително определен брой работници директно от работните им места, като ги извиквате по име: Петров, Иванов, Сидоров, моля, качете се на автобуса, който след това отива във военната база“, обясни той.

Поредица от закони, приети през последните месеци, също сочи към възможна подготовка.

През март Кремъл направи електронните военни повиквателни задължителни в процеса на наборната служба. При мобилизацията през 2022 г. се използваха хартиени повиквателни, които по правило влизаха в сила едва след като получателят ги подпише. Това създаде бюрократична вратичка, която доведе до бързото напускане на страната от до 1 милион руснаци в очакване да им бъде връчена повиквателна, последвана от забрана за пътуване в чужбина.

Въведените през 2023 г. и въведени в цялата страна на незадължителен принцип през 2025 г. цифрови повиквателни, които вече функционират, влизат в сила веднага след издаването им онлайн. Те автоматично уведомяват граничните служби и забраняват на получателя да напуска страната.

„Властите си взеха поука от предишната мобилизация“, заяви Табалов.

След това, през юли, руските медии съобщиха, че Националната гвардия, силова структура, създадена от Путин през 2016 г. предимно за защита на режима от вътрешни заплахи и протести в страната и окупираните територии, предприема стъпки за подготовка на военния си персонал, служителите и съоръженията си в случай на евентуална мобилизация, включително чрез обучения и евакуации.

За тази цел директорът на Националната гвардия Владимир Золотов е подписал указ, в който изрично се посочва, че структурата трябва допълнително да охранява „от опасности, възникващи по време на мобилизационния период, по време на военно положение и във военно време“.

Според украинския военен експерт Олександър Коваленко тези промени показват, че правителството се подготвя за по-тежък и по-„репресивен“ тип мобилизация, при който ще бъдат включени и силовите структури.

Източник: iStock

Отлагане на неизбежното

Дори при всички признаци за увеличаваща се вероятност от нова мобилизация Путин изглежда решен да я избегне. Официалната мобилизация „би означавала, че нещата на фронта вървят зле, че Путин е лош върховен главнокомандващ“, заяви Табалов.

Кремъл се опита да използва няколко агресивни стратегии за набиране на военнослужещи, за да избегне официалното обявяване на мобилизация.

През март 2026 г. руските медии съобщиха, че Министерството на отбраната планира да привлече около 80 000 души, предимно студенти, в новосъздадените „Войски на безпилотните системи“. Инициативата беше придружена от масирана пропагандна кампания и натиск върху университетите. Ръководствата на учебните заведения редовно нареждали на студентите да присъстват на масови срещи с военни вербовчици, където те били подлагани на натиск да подпишат договори срещу финансови възнаграждения.

През август „Новая газета Европа“ изчисли, че почти всички от 50-те водещи руски университета са оказвали натиск върху студентите си да се присъединят към „войските за дронове“. До юли обаче са били привлечени едва 8000 души, приблизително 10% от поставената цел.

Според Табалов този опит за преодоляване на недостига на новобранци чрез насочване към студентите е бил обречен на провал.

„Исторически погледнато, мъжете постъпват в университетите, за да избегнат армията, а не за да се присъединят към нея“, каза той.

Разследващата организация Conflict Intelligence Team също съобщи през юли за провала на програмата за „студентски войски за дронове“, като го отдаде на намаляващия интерес към постъпване в армията и общото „нежелание на студентите да подписват договор с армията въпреки активната кампания и натиска“.

Друга стратегия се появи по-късно през юни, след като в социалните мрежи се разпространиха видеоклипове от масови акции в Пенза, един от най-бедните градове в европейската част на Русия. На тях се виждат полицаи и военнослужещи, понякога придружавани от мъже с маски, които изглежда спират цивилни мъже на контролно-пропускателни пунктове, по улиците и в обществения транспорт, качват ги в микробуси и ги отвеждат във военни комисариати, където някои от тях впоследствие са били принуждавани да подписват договори за участие във войната.

Властите в Пенза многократно отрекоха да са участвали в предполагаемите отвличания и принудително набиране на военнослужещи.

Твърди се, че кампанията в Пенза е част от по-широки усилия на правителството да накара регионите да набират повече мъже и да изпълняват квотите, без официално да се обявява мобилизация.

Според медийни публикации руското Министерство на отбраната е поставило официална цел от 409 000 военнослужещи на договор да бъдат привлечени до края на 2026 г.

„Тази инициатива обаче може да се обърне срещу властите. Гражданите в Пенза вече започнаха да се самоорганизират, създават отряди за самоотбрана, и това, честно казано, представлява предизвикателство към държавната власт“, заяви отново Табалов.

През август блогърът от Пенза Станислав Морозов създаде група, която събра около 1500 членове и помага на мъже, изправени пред задържане и принуда.

„Правим това от отчаяние. Защото просто не ни остава друг избор. Ние сме хора, които отстояват основните си права и свободи, правото да не бъдем превръщани в стока или лишавани от волята си под заплахата на палка“, написа той.

Жители на Башмаково също съобщават, че са създали отряд за самоотбрана, който патрулира в района, заснема „вербовчици“, записва регистрационните номера на автомобилите им и се опитва да установи самоличността на онези, които прикриват лицата си.

Независимо от недостига при набирането на военнослужещи, не се очаква официално съобщение за евентуална мобилизация преди септември, когато в Русия ще се проведат парламентарни избори.

Въпреки че на антивоенни партии не е позволено да участват в надпреварата, както самият Путин, така и управляващата партия „Единна Русия“ са изправени пред спад в подкрепата, а официалното обявяване на военна мобилизация едва ли би помогнало на политическите позиции на руския лидер.

И все пак мобилизацията става все по-трудна за избягване от Кремъл.

„Мисля, че унищожаването на Украйна е негова [на Путин] мания и тази фикс идея изисква жива сила. Единственият останал ресурс, предвид провала на останалите опити, е мобилизацията“, каза Табалов.