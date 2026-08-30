Израел удари командир на „Хамас“ в Газа

Израелската армия съобщи, че е атакувала командир на „Хамас“ в ивицата Газа, за когото твърди, че е подготвял атаки срещу израелски войници и цивилни.

Армията не уточни самоличността на командира и не потвърди дали е бил убит при удара.

Израел заявява, че операциите са част от усилията му да елиминира заплахите от „Хамас“, който извърши мащабната атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Israel’s military says it struck a Hamas commander within the compound of a Gaza hospital, while the territory’s health officials say Israeli strikes elsewhere killed three people https://t.co/8eynZwh9ex — Arab News (@arabnews) August 29, 2026

Израелската армия заяви вчера, че е атакувала командир на палестинското ислямистко движение "Хамас" в ивицата Газа, предаде Франс прес.

Израелските сили не уточниха дали командирът е бил убит. Не бе съобщено и за кого точно става дума.

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Армията заяви, че въпросният командир е подготвял терористични атаки срещу израелски войници и срещу израелски цивилни.

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Позицията на Израел е, че трябва да елиминира заплахите, които идват от "Хамас".

На 7 октомври 2023 година ислямисткото движение извърши безпрецедентна атака срещу еврейската държава.