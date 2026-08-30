Свят

Израел удари командир на „Хамас“ в Газа

Армията не уточни дали командирът е убит, нито разкри самоличността му

30 август 2026, 08:17
Израелският премиер Бенямин Нетаняху
Източник: БТА
  • Израелската армия съобщи, че е атакувала командир на „Хамас“ в ивицата Газа, за когото твърди, че е подготвял атаки срещу израелски войници и цивилни.
  • Армията не уточни самоличността на командира и не потвърди дали е бил убит при удара.
  • Израел заявява, че операциите са част от усилията му да елиминира заплахите от „Хамас“, който извърши мащабната атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Израелската армия заяви вчера, че е атакувала командир на палестинското ислямистко движение "Хамас" в ивицата Газа, предаде Франс прес.

Израелските сили не уточниха дали командирът е бил убит. Не бе съобщено и за кого точно става дума.

Израел ликвидира командири на "Хамас"

Армията заяви, че въпросният командир е подготвял терористични атаки срещу израелски войници и срещу израелски цивилни.

Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на "Хамас"

Позицията на Израел е, че трябва да елиминира заплахите, които идват от "Хамас".

На 7 октомври 2023 година ислямисткото движение извърши безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
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