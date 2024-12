Жива верига окупира грузинската столица

Х иляди протестираха в грузинската столица Тбилиси в събота преди насрочената за неделя инаугурация на новия президент Михаил Кавелашвили с призиви за освобождаване на арестуваните демонстранти и срещу правителството, което смятат за нелегитимно, предаде ДПА.

Според съобщения в грузинските медии човешка верига е преминала през целия град, преди демонстрантите да се съберат пред сградата на парламента.

Truly unbelievable scenes from Georgia 🇬🇪 Hundreds of thousands of Georgians formed a chain of unity across the country expressing their unwavering determination to defend Georgia’s democracy and a European future. pic.twitter.com/HjsSmAC95H

Протести имаше и в други градове на Грузия.

Прозападната президентка Саломе Зурабишвили има намерение да попречи на инаугурацията на Кавелашвили, защото не признава легитимността на избора му. Тя призова привържениците си да се съберат пред парламента в неделя.

„Чакам ви пред двореца Орбелиани“, каза тя, цитирана от агенция NewsGeorgia. Зурабишвили заяви, че тогава ще реши с привържениците си как да действа през следващите няколко дни.

Hundreds of thousands of pro-EU protesters formed “human chains” in cities across Georgia today to mark 1 month since daily protests started.



They also protested against the attempt to inaugurate a new president tomorrow. pic.twitter.com/EisDHq0IZ7