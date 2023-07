Разрушиха дома на мъж в Индия, уринирал върху съгражданин (ВИДЕО)

В ластите в централната част на индийския щат Мадхя Прадеш разрушиха дома на мъж, след като тази седмица в социалните мрежи се разпространи видеоклип, на който се вижда как той уринира върху член на племенна общност.

Въпреки че инцидентът, заснет във видеото, се предполага, че се е случил преди година, мъжът, идентифициран от полицията като Правеш Шукла, е бил арестуван и обвинен във вторник за непристойното действие. Той може да бъде глобен и лишен от свобода за срок до две години, съобщиха от полицията.

"Веднага след като научихме за този видеоклип, който се разпространи като вирус, полицията предприе действия", заяви Прия Сингх, заместник-надзирател на полицията за район Сиди, където се твърди, че се е случил инцидентът.

Окръжната полиция съобщи за CNN, че правителството на щата също е наредило къщата на Шукла да бъде съборена, защото е "незаконно построена". Местните медии показаха как постройката се разрушава с булдозер в сряда.

Това не е първият случай, в който индийските власти разрушават дома на човек, обвинен в престъпна дейност.

