Жертвите растат, насилие разтърсва Газа, Израел и Западния бряг

В ече пети ден напрежението ескалира. Израел поднови въздушните удари в Ивицата Газа рано в събота, а бойците на Хамас реагираха с изстрелване на ракети към Израел. Американски и арабски дипломати се опитват да сложат край на насилието, пише Reuters, цитиран от Агенция "Фокус".

САЩ и ЕС да се намесят или в Газа става мащабна война

Най-малко 12 души са били убити за една нощ при въздушни удари в цялата Ивица Газа. Сред загиналите са жена и трите ѝ деца, след като къщата им е била ударена в бежански лагер.

Израелските военни заявиха, че са нанесли удари по военно разузнавателно съоръжение на Хамас и редица обекти за изстрелване на ракети в северната част на Газа.

