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Сватбата на века: Тейлър Суифт плати 160 000 долара на Ню Йорк само за сигурност

Певицата Тейлър Суифт покри разходите на Ню Йорк за засилената полицейска охрана по време на сватбата ѝ с Травис Келси. Церемонията е струвала над 20 млн. долара, като младоженците дариха и огромна сума за благотворителност

11 юли 2026, 18:13
Сватбата на века: Тейлър Суифт плати 160 000 долара на Ню Йорк само за сигурност
Източник: БТА

П евицата Тейлър Суифт е платила 160 000 долара на община Ню Йорк  заради мерките за сигурност по време на сватбата й на 3 юли в концертната зала „Медисън скуеър гардън“, предадоха световните агенции.

Сумата е покрила разходите по издаване на разрешението от общината за това събитие и за покриване на разходите за предприетите мерки за сигурност.

Заради сватбата на певицата със звездата на американския футбол Травис Келси няколко улици в града бяха затворени за движение и бяха разположени много полицаи, които да гарантират сигурността.

Според „Форбс“ сватбата е струвала на певицата над 20 милиона долара.

По повод на сватбеното си тържество младоженците са предоставили 26 милиона долара на неправителствени организации в Ню Йорк и в Канзас, където се състезава съпругът на Суифт.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
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