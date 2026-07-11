Турция санкционира над 100 акушер-гинеколози заради цезарови сечения

Т урското министерство на здравеопазването санкционира над 100 акушер-гинеколози заради високия брой извършени цезарови сечения. Част от лекарите са временно отстранени от работа, а други са задължени да преминат допълнително обучение, съобщава турският вестник BirGun, цитиран от АФП.

Турция е страната с най-висок дял на раждания чрез цезарово сечение сред 38-те държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). По данни за 2023 г. на всеки 1000 живородени деца 615 са родени чрез цезарово сечение.

Според медици процедурата често се предпочита, тъй като отнема около 30 минути, докато естественото раждане може да продължи до 12 часа. Освен това лекарите смятат, че така се намалява рискът от съдебни дела при евентуални усложнения.

През 2025 г. правителството на президента Реджеп Тайип Ердоган забрани извършването на цезарови сечения в частни болници без медицинска необходимост като част от инициативата „Десетилетие на семейството“, насочена към справяне със спада на раждаемостта. Според Лекарската камара в Анталия много акушер-гинеколози са получили предупреждения, срещу тях са започнали дисциплинарни производства, а някои са били временно лишени от право да практикуват.

Сред санкционираните е и лекар от частна болница в Сакария, който е уволнен по искане на здравното министерство заради високия процент цезарови сечения. Той няма да може да практикува шест месеца, като през това време ще премине обучение в държавна болница и ще трябва да издържи изпит, преди да възстанови правото си да работи.

От Турската медицинска асоциация разкритикуваха мерките. Д-р Айше Гюлтекингил заяви пред BirGun, че наказването на лекарите няма да реши проблема, тъй като високият дял на цезаровите сечения е следствие от по-дълбоки, структурни проблеми в здравната система на страната.