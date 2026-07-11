Масиран удар над Украйна: Руски ракети пробиха въздушния щит на Киев, има ранени

У краинската противовъздушна отбрана (ПВО) не е успяла да свали нито една от балистичните ракети, изстреляни през нощта от Русия, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

Зеленски написа в Телеграм, че при атаката са били използвани "над 120 дрона и 12 ракети, половината от които - балистични".

"Нашите защитници успяха да свалят повечето от целите, но не и балистичните ракети", отбеляза той.

Украинският президент съобщи за 11 ранени, сред които едно дете, в столицата Киев.

Предишните данни бяха за 10 пострадали.

Зеленски непрестанно призовава западните съюзници на Украйна да ѝ доставят спешно средства за противовъздушна отбрана на фона на масираните руски нападения в последно време. Вдругиден Киев и съюзниците му ще обсъдят на среща в Париж борбата срещу руските балистични ракети, които създават сериозни проблеми на украинската противовъздушна отбрана.

По данни на Министерството на отбраната на Украйна, публикувани завчера, средствата за ПВО са свалили 89% от дроновете и ракетите, използвани при руските атаки миналия месец, предаде Укринформ.

Унищожени са били по 90% от дроновете и крилатите ракети, но само 40% от балистичните ракети, сочи статистиката.

При руски атаки през последното денонощие има жертви и на други места в Украйна, освен в Киев, включително по двама убити в североизточната Харковска област и в южния пристанищен град Одеса.

Броят на хората, намерили смъртта си при руския обстрел вчера по град Краматорск в Донецка област, на изток, междувременно се увеличи до осем, съобщиха днес местните власти, цитирани също от Укринформ.