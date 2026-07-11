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Трагедия шокира света: Футболист, играл на Световното, почина внезапно на 25 години

Южноафриканският футбол скърби за 25-годишния Джейдън Адамс. Тялото на халфа е намерено в къща в Кейптаун седмици след като той помогна на страната си да запише историческо представяне на Световното по футбол

11 юли 2026, 17:13
Трагедия шокира света: Футболист, играл на Световното, почина внезапно на 25 години
Източник: iStock

Ю жноафриканският футбол е потънал в скръб след внезапната смърт на 25-годишния национал Джейдън Адамс. Трагедията се случва само седмици след като халфът на „Мамелоди Съндаунс“ взе активно участие в историческото представяне на страната си на Световното първенство по футбол през 2026 година.

Адамс игра и в трите мача на Южна Африка в груповата фаза на Мондиала, помагайки на тима да преодолее групите и да достигне до елиминационната фаза на турнира (където отборът отпадна на 1/16-финалите от съдомакините от Канада).

Разследване в Кейптаун

Полицията в Южна Африка обяви, че е започнала официално разследване, след като тялото на 25-годишния футболист е било открито в събота сутринта в къща в Шочеклоф, предградие в централната част на Кейптаун.

Министърът на спорта, изкуствата и културата на страната Гейтън Маккензи изрази своите дълбоки съболезнования: „С дълбок шок и натежало сърце научих за кончината на Джейдън Адамс. Южноафриканският футбол загуби един от най-ярките си млади таланти. Нацията ни скърби заедно с неговото семейство, съотборниците му и милионите привърженици, които го гледаха как израства от обещаващ юноша до национал на Бафана Бафана“.

Маккензи призова медиите и обществеността да проявят състрадание, сдържаност и да се въздържат от спекулации относно причината за смъртта, докато властите и клубът му изясняват случая.

Железен характер на терена

Адамс направи дебюта си за Южна Африка през 2022 г. Той показа невероятен характер и професионализъм по време на Световното първенство – младият полузащитник започна като титуляр при равенството 1:1 срещу Чехия в Група А, въпреки че бе научил за смъртта на баба си само броени часове преди съдийския сигнал.

Той беше част и от състава, който стигна до полуфиналите на Купата на африканските нации през 2024 г., преди да бъде повикан от селекционера Хуго Броос за Мондиала, където отборът записа историческо класиране за елиминациите.

Халфът започна професионалната си кариера в „Стеленбош“, а през януари 2025 г. премина в гранда „Мамелоди Съндаунс“, с който успя да спечели титлата на страната и Шампионската лига на Африка. От Съюза на професионалните футболисти в Южна Африка определиха загубата му като „неизмерима“ за цялата футболна общност в страната.

Източник: BBC    
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