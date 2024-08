Жертви и ранени след частично срутване на хотел в Германия (ВИДЕО/СНИМКИ)

Х отел се е срутил частично в западния германски град Крьоф на река Мозел, като при инцидента са загинали двама души. Според полицията под развалините остават още трима сериозно пострадали, съобщи ДПА.

At least nine people are feared trapped under rubble after a hotel building partially collapsed in Kröv, a town in the German state of Rhineland-Palatinate.https://t.co/TuXIKgoQAA