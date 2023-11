Жертви, хаос и разрушения: Бурята "Киърън" вилнее из Европа

О бщо 12 станаха жертвите на бурята "Киърън" в Европа, след като стихията връхлетя италианската област Тоскана и причини наводнения, при които загинаха петима души, предаде Асошиейтед прес.

Италианската служба за гражданска защита каза, че за три часа се е излял 200 мм дъжд в района от крайбрежния град Ливорно, като заради пороя реките са прелели. На видеозапис се вижда също как водата отнася най-малко десет автомобила на наводнен път.

Бурята "Киърън" връхлетя Франция, взе жертва

За петте жертви съобщи в социалните медии областният управител на Тоскана Еудженио Джани, като публикува и снимки от наводнени райони.

