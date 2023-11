Бурята "Киърън" връхлетя Франция, взе жертва

Б урята "Киърън" предизвика един смъртен случай във Франция и остави 1,2 милиона домакинства без електричество, а заради силните ветрове в някои райони в Бретан и Нормандия бе обявено най-високо ниво на тревога, предаде Ройтерс.

Двама души бяха леко ранени в департамента Финистер в Бретан, където скоростта на ветровете достигна 207 километра в час, а пътищата бяха затворени до второ нареждане. Ръководителят на департамента Ален Еспинас призова хората да си останат по домовете.

Storm Ciaran whips western Europe, blowing record winds in France and leaving millions without power WSOC TV #WindPower #WindPower #Environment #GreenEnergy #RenewableEnergy [Video] Winds up to 180 kilometers per hour (108 mph) have slammed the French… https://t.co/SYqAfCq66S