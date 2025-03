Жерар Депардийо призна: Опипвах я, но не съм я насилвал

Ф ренската филмова звезда Жерар Депардийо призна пред съда във вторник, че е хванал за дупето жената, която го обвинява в сексуално насилие, но не и да я е насилвал, като обясни всякакви груби коментари с лошо настроение, предаде Ройтерс.

Декораторката Амели К. говори в съда след Депардийо и каза, че актьорът я е опипвал навсякъде по тялото, като я е заклещил с краката си и е правил явни сексуални коментари, които са я ужасили, докато е била на снимачна площадка през 2021 г.

Колосът на френското кино е изправен пред нарастващ брой обвинения в сексуално насилие от няколко години. Процесът срещу него е най-известният случай на движението #Me too във Франция. Депардийо отрича да е извършил нарушение. Това е първото дело, на което се явява в съда.

French star actor Gerard Depardieu, on trial for sexual assault, told the Paris court Tuesday that he was not in the habit of "groping" women, and called the #MeToo movement a "reign of terror." https://t.co/UOHMzSkOKq pic.twitter.com/QP4LjuVeY2