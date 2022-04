Жерар Депардийо критикува "лудите крайности" на Путин

Ф ренският актьор Жерар Депардийо, който има руски паспорт и доскоро хвалеше руския президент Владимир Путин, критикува неговите "неприемливи" действия и обяви, че приходи от три концерта, планирани за началото на април, "ще бъдат за украинските жертви", съобщи АФП, цитирана от БТА.

Veteran actor Gerard Depardieu denounced the "crazy, unacceptable excesses" of Russian President Vladimir Putin in Ukraine.



Depardieu, who has praised the Russian leader in the past, left France and took up Russian nationality in 2013 https://t.co/aqeTfQxbVm pic.twitter.com/4cx8azJT5d