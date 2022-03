Какво мислят за Путин от Холивуд?

Д окато войната между Русия и Украйна продължава, много индустрии санкционираха Русия, включително Холивуд. Въпреки че Русия не е водещ пазар за Холивуд, тя беше един от шестте най-добри боксофис пазара в света по приходи през 2021 г., според Statista.

През годините различни холивудски знаменитости са се срещали с руския президент Владимир Путин, докато са посещавали Русия, съобщават от Fox News.

Кои са холивудските знаменитости, които са се срещали някога с Путин, и какво е мнението им за военната инвазия в Украйна?

Мики Рурк

В интервю за Fox News Digital, Мики Рурк припомни за срещата с Путин, когато Рурк е участвал в професионална борба в Русия преди четири години.

„Прекарах си страхотно там“, каза Рурк пред Fox News Digital за посещението в страната. „Хората не биха могли да бъдат по-добри, по-учтиви, по-уважителни. Всъщност отидох с Путин. Той ни заведе в един много известен музей в Санкт Петербург.“

Рурк каза, че е посетил и детска онкологична болница. „Ние влязохме там и посетихме наистина, наистина болните, малки, мънички, мънички деца“, спомня си Рурк. „И, знаете ли, погледнах го и го видях и — никой няма да иска да чуе това — но видях човек с емпатия и който наистина беше натъжен от това, през което преминават тези деца.“

Сега Рурк, който веднъж носеше риза с лицето на Путин и говореше мило за него по това време, се чувства различно, наричайки случващото се в Украйна „кошмарен сценарий“. Бившият боксьор отбеляза, че се моли на Бог Путин да сложи край на войната. „Когато се моля през нощта, аз се моля: „Моля, Боже,… нека намери нещо в душата си, за да каже просто „Добре, това е“, каза Рурк.

Леонардо ди Каприо

Leonardo DiCaprio has donated $10M to support Ukraine.



“His maternal grandmother Helene Indenbirken was born there. She was born in Ukraine's Odessa as Jelena Stepanovna Smirnova, but emigrated to Germany with her parents in 1917.” https://t.co/iGcAkZ2mJi