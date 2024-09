Шансът астероид Апофис да удари Земята е малко по-висок, отколкото си мислехме

Н ово проучване, посветено на потенциално опасния астероид 99942 Апофис, кръстен на древноегипетския бог на хаоса, показва, че вероятността за сблъсък през 2029 или 2036 г. е малко по-голяма, отколкото смятахме.

Когато Апофис е открит за първи път през 2004 г., наблюденията за кратко го поставят на ниво 4 по Торинската скала за опасност от сблъсък, където резултатът от 0 означава, че вероятността за сблъсък е нулева или приблизително такава, а 10 означава, че „сблъсъкът е сигурен и може да предизвика глобална климатична катастрофа, която може да застраши бъдещето на цивилизацията, каквато я познаваме, независимо дали става въпрос за сблъсък на сушата или в океана“.

Макар че ниво 4 може да звучи ниско, това е най-високото ниво за всички обекти, открити от НАСА, която за първи път започна да следи потенциално опасните обекти в близост до Земята (ОСЗ).

„Близка среща, която заслужава вниманието на астрономите. Текущите изчисления дават 1 % или по-голям шанс за сблъсък, който може да доведе до регионални разрушения. Най-вероятно нови телескопични наблюдения ще доведат до пренасочване към ниво 0. Вниманието на обществеността и на държавните служители е заслужено, ако до срещата има по-малко от десетилетие“, така НАСА описва ниво 4.

По-нататъшните наблюдения изключват сблъсък през 2029 г., както и през 2036 и 2068 г., въпреки че те все пак ще бъдат близки срещи. По-новите наблюдения последователно установиха, че Апофис е на път да пропусне Земята във всички тези времеви рамки.

Въпреки това не можем да проследим всички космически обекти. Намираме по-малки обекти съвсем редовно, понякога чрез астрономически наблюдения и проучвания, а понякога когато (или малко преди това) те се сблъскат с нашата атмосфера.

В новото изследване канадският астроном Пол Уигерт се опитва да разгледа вероятността малък обект да се сблъска с Апофис и да го пренасочи към Земята. В предишно изследване Уигерт и съавторът му Бен Хаят разглеждат каталога на известните астероиди и изключват сблъсък, въпреки че има малък шанс за сблъсък с материал, пътуващ с няколко от обектите.

В новото изследване е разгледано какъв размер обект ще е необходим, за да се премести Апофис в траектория, свързана със Земята през 2029 г., както и да се постави в други траектории, които биха довели до сблъсък със Земята по-нататък, след близкото му приближаване през 2029 г. Лошата новина е, че сравнително малък импактор, с размер около 0,6 метра, може да бъде достатъчен, за да тласне астероида в една от траекториите на „ключовата дупка“ около Земята през 2029 г., което може да го постави на курс за по-късен сблъсък. За да предизвика удар през 2029 г., Апофис ще трябва да се сблъска с обект с дължина около 3,4 метра.

Добрата новина обаче е, че пространството е голямо. Всъщност наистина голямо. Макар че сблъсъци са наблюдавани и са изведени от наблюдението на астероиди, те все още са изключително малко вероятни, а ако все пак се случат, ще трябва да се ударят в правилната посока, за да предизвикат сблъсък със Земята.

Като разглежда броя на обектите с размери над 3,4 метра, които се сблъскват със Земята всяка година, и след това коригира размера на Апофис, Уигерт определя шансовете за сблъсък на астероид с нея в периода до 2029 г. като изключително малки.

„Вероятността невидим малък астероид да отклони Апофис дотолкова, че да го насочи към сблъсък със Земята през 2029 г. (d ≳ 3,4 m, Δv > 5 × 10-2 m s-1), е приблизително 10-8. Като се има предвид, че само 5% от такива импулси са в правилната посока, за да предизвикат удар в Земята, общата вероятност малък удар да насочи Апофис към сблъсък със Земята е по-малка от едно на 2 милиарда“, пише Уигерт в изследването.

Вероятността по-малък обект да го удари и да го насочи към по-късен сблъсък обаче е изчислена на по-малко от 1 на милион. Това все още са много добри шансове, макар че правят риска от сблъсък малко по-висок, отколкото смятахме досега.

Уигерт предлага начини, по които да разберем дали Апофис е бил насочен в наша посока, когато имаме възможност да го наблюдаваме следващия път. За целта ще трябва да изчакаме още три години.

„Допълнителен елемент от историята е, че Апофис до голяма степен не е наблюдаван от телескопите от май 2021 г. и ще остане такъв до 2027 г. Това възниква просто поради относителната геометрия на Апофис, Земята и Слънцето, която поставя астероида в дневното небе за въпросния период от време“, обясни той.

Когато наистина се вгледаме по-отблизо, би трябвало да можем да разберем дали Апофис е бил побутнат, стига това да не е станало толкова скоро, че ефектът от удара все още да не може да се измери. Но при толкова ниски шансове за въздействие все още няма за какво да се притеснявате, освен ако случайно не сте от НАСА, в който случай може да се наложи да проведете още няколко по-близки наблюдения.

„Отклоняването на Апофис от малък астероид на курс на сблъсък със Земята през 2029 г. - освен че е изключително малко вероятно - най-вероятно бързо ще бъде елиминирано като възможност чрез прости телескопични наблюдения, когато Апофис се върне към видимост през 2027 г.“, заключава Уигерт.

