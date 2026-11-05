Измама с „Евровизия 2027“: Фалшиви сайтове вече продават билети за конкурса в Бургас

Установени са фалшиви сайтове, които продават билети за песенния конкурс „Евровизия 2027“ в Бургас. Това съобщи Българската национална телевизия (БНТ), която е домакин на конкурса, и призова феновете да не се доверяват на фалшиви публикации и оферти.

Кога и къде започва официалната продажба

Официалната продажба на билетите започва през януари 2027 г., уточнява БНТ. Всички подробности ще бъдат публикувани единствено на eurovision.com/tickets.

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Интересът към конкурса е огромен и билетите се разпродават за броени часове, предупреждават от националната телевизия. За да не пропуснат момента, от БНТ съветват феновете да се регистрират в Eurofan – официалната безплатна платформа за почитателите на конкурса.

Как да се предпазите от измамите

За достоверна информация относно „Евровизия 2027“ и продажбата на билети БНТ призовава да се следят единствено официалните ѝ канали.

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От телевизията апелират хората да не предоставят лични и платежни данни и да не купуват билети чрез неофициални платформи.