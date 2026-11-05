Бомбена заплаха на летище „Хийтроу“

Летище „Хийтроу“ съобщи, че получената заплаха за бомба е определена като недостоверна и не е имало риск за пътниците, служителите или самолетите.

От летището подчертаха, че са задействани процедурите за оценка и реакция при подобни сигнали.

Летище Бирмингам също потвърди, че е предприело необходимите мерки съвместно със службите за спешна помощ и партньорски организации.

Two UK airports received threats as bomb alerts divert flights across Europe https://t.co/vA4WkhwMka — Bracknell News (@bracknellnews) November 5, 2026

От летище „Хийтроу“ разпространиха изявление, в което говорител подчертава, че „безопасността и сигурността“ са основен приоритет.

„Във Великобритания са въведени строги стандарти за авиационна сигурност, които позволяват оценка и безопасно управление на подобни ситуации“, добави той, цитиран от Sky News .

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„При получаване на заплаха се задейства координирана реакция с участието на различни институции, които оценяват информацията и определят необходимите действия. Получената днес заплаха беше определена като недостоверна и не е имало риск за пътниците, служителите или самолетите на летище „Хийтроу“, посочиха от летището.

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Говорител на летище Бирмингам също подчерта, че безопасността и сигурността на пътниците и служителите са основен приоритет.

„В съответствие с британските стандарти за авиационна сигурност незабавно бяха задействани съответните процедури съвместно със службите за спешна помощ и партньорските организации“, заяви той.