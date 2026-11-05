Демерджиев: Бюджет 2027 няма да доведе до съкращения на полицаи

Б юджетът няма да доведе до намаляване на служители с полицейски функции. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушването му в ресорната парламентарна комисия.

Калин Стоянов от „Движение за права и свободи“ (ДПС) подчерта, че една от актуалните теми в държавата е бюджетът за 2027 г. и попита дали е вярно, че заплатите на силовите структури няма да бъдат увеличени.

„Да, има дебати по този въпрос. Аз не мога да коментирам бюджета, който не е факт, днес. Но във връзка с тези дебати - да, има такива дебати. Да, дебатите са в тази посока, като основният аргумент да са в тази посока е, че възнагражденията в силовите структури бяха повишени последно, като целта беше да се компенсира изоставането - там имаше голямо изоставане в годините назад, както знаете, в годините назад“, каза Демерджиев. Той обясни, че точно поради тази причина за 2027 г. се коментират варианти, при които да няма повишаване през 2027 г., а поетапно да започне това повишаване от следващата година.

Вътрешният министър уточни, че причините за това са свързани с финансовото състоянието на държавата. „Но това пък състояние няма касателство с работата на настоящото правителство. Не искам да изпадам в детайли“, добави той и увери, че със сигурност бюджетът - такъв, какъвто е предвиден, няма да доведе до намаляване на служители с полицейски функции.

Демерджиев заяви, че в момента няма да се пристъпва към съкращаване на служители с полицейски функции. „Хора, имащи полицейски функции, ще бъдат запазени в обема, в който са в момента, но правим промени, защото част от тези хора, които формално имат полицейски функции, в момента работят в структури, които нямат нищо общо с типичната полицейска дейност“, каза вътрешният министър.

Той съобщи, че се съкращават някои излишни дежурни части, съкращават се и се понижават определени ръководни позиции, които изкуствено са създадени през годините за конкретни хора. „Изчистваме структурите от дублиращи се функции. Изчистваме ги и от функции, които не са свързани с интензивно упражняване на полицейска работа, а по-скоро са някакво смесване между административни функции и полицейска работа“, каза вътрешният министър.

Той поясни, че всеки, който е служител по Закона за МВР, ще има строго, специфично полицейски функции. „Ще залагаме на това и ще развиваме това“, допълни вътрешният министър.

Стоянов констатира, че това, което се твърди, ще бъде факт, а именно, че заплатите на служителите в МВР няма да бъдат повишени с 5%, както за останалите в бюджетната сфера. „Зададохте ми конкретен въпрос – дадох ви конкретен отговор. Кое ще бъде факт, ще стане ясно, когато бюджетът бъде факт. Казах ви какви обсъждания са провеждани, мисля че бях абсолютно коректен“, каза от своя стара Демерджиев.

Божидар Божанов от „Демократична България“ (ДБ) зададе на министъра на вътрешните работи въпрос, свързан с борбата с организираната престъпност и поиска да стане ясно по каква причина е отложен брифингът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и прокуратурата за разбита фабрика за нелегални цигари в село Рилци, област Благоевград, както и дали има връзка с информацията, че собственикът на имота е дарител на „Прогресивна България“.

„В МВР вече свикнахме и ще продължаваме да се борим с фалшивите новини активно. Разработката не е на една, а на две служби – на ГДБОП и на ОДМВР – Благоевград, които паралелно са работили по случая. Идеята е била да се постигне малко по-голям обем яснота по отношение на дейността на тази фабрика, за която споменахте“, отговори Демерджиев.

По думите му в крайна сметка една от двете структури е решила да действа първа. „Установено е това, което стана публично достояние. Още в същия момент ние поискахме брифинг, при което Районна прокуратура – Благоевград поиска този брифинг да бъде съвместен“, добави той, като уточни, че причината брифингът да се отложи за следобед в 14 ч. е било изричното желание на административния ръководител на благоевградската районна прокуратура да се запознае с материалите, за да участва пълноценно в него.

Министърът на вътрешните работи бе категоричен, че нямат никакво касателство към неговото отлагане.

Божанов направи реплика, като заяви, че се надява, че когато министър Демерджиев казва, че се борят с фалшиви новини, да няма предвид сваляне на фейсбук страници. „Радвам се, че повдигате втора фалшива новина. Никога под никаква форма нито аз, нито МВР под мое ръководство има касателство към такъв процес. Няма и да има. Внимателно трябва да се проверяват фактите преди да се правят спекулации“, увери вътрешният министър и гарантира, че нито той, нито поверените му структури са участвали в този процес.

Демерджиев се обърна към депутата от ДБ с думите: „Доколкото ми е известно, имате техническите умения и възможности да проверите информацията. Точно затова ви казвам, че се борим с фалшиви новини. Борим се с новини, за които авторите им много добре знаят, че не отговарят на истината и продължават да ги продуцират. Със страници не се борим ние. Има други, които се борят със страници. Ние се борим със страници, когато на тях се намира престъпно съдържание, а не със сатирични, хумористични или всякакви други критични към някого страници и това никога няма да се случи“, категоричен е той.

Интерпретациите са трета форма на фалшиви новини, смята вътрешният министър. „Някои хора правят спекулации, полуинформации, смес от истина и полуистина. Ще продължаваме да се борим с фалшивите новини“, добави Демерджиев.

На въпрос от Бойко Рашков от „Продължаваме промяната“ (ПП) относно плановете на МВР за противодействие на престъпленията, свързани с наркоразпространението, вътрешният министър заяви, че се провеждат различни специализирани полицейски операции. Той съобщи, че е създадена междуведомствена работна група, която се занимава с обсъждане на въпросите по превенцията, въпросите по противодействието на тези явления и всички други въпроси, свързани с наркоразпространението, включително ефективността в действията на другите органи извън системата на МВР. Работната група вече провела две широкомащабни заседания, концентрирани в предлагането на конкретни решения.

Министър Демерджиев съобщи, че се коментира и изменение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.