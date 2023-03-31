Земетресение с магнитуд 5,3 бе регистрирано в Чили

З еметресение с магнитуд 5,3 бе регистрирано днес в провинция Антофагаста в Чили, съобщи днес Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (ЕССЦ), предаде Ройтерс.
Preliminary M5.3 #Earthquake— Raspberry Shake Earthquake Channel (@raspishakEQ) March 31, 2023
ID: #rs2023gifbig
78km/48miles from #Taltal, in #Chile
2023-03-31 10:46 UTC@raspishake network
Join the largest #CitizenScience #seismograph community ➡ https://t.co/Y5O0dgJqJF
EVENT ➡ https://t.co/ZNfAKzMZyP pic.twitter.com/dFsgq8VWJ3
Епицентърът на труса е бил на 72 км северно от град Талтал с население от около 10 хиляди души.
Трусът е станал на дълбочина от 59 км, добавят от ЕССЦ.
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!