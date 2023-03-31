Земетресение с магнитуд 5,3 бе регистрирано в Чили

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З еметресение с магнитуд 5,3 бе регистрирано днес в провинция Антофагаста в Чили, съобщи днес Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (ЕССЦ), предаде Ройтерс.

Епицентърът на труса е бил на 72 км северно от град Талтал с население от около 10 хиляди души.

Трусът е станал на дълбочина от 59 км, добавят от ЕССЦ.