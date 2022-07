Земетресение с магнитуд над 7 разтресе Филипините

З еметресение с магнитуд 7,1 разлюля северната част на Филипините, предаде Франс прес, като се позова на американския геофизичен институт (USGS). Първоначално институтът съобщи за магнитуд 6,8.

Земетресението е станало в 08.43 ч. местно време в провинция Абра на най-големия остров от архипелага - Лусон.

Трусът е бил на малка дълбочина и местната сеизмологична служба предупреди, че може да има щети. Жителите на филипинската столица Манила са съобщили, че сградите в града са се разлюлели.

A strong 7.3 magnitude earthquake shook the northern Philippines including the crowded capital region Wednesday morning.



There were no immediate reports of major damage or casualties. https://t.co/2Ps9Ix9bxs