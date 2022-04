Бурята Меги взе най-малко 28 жертви на Филипините

Н ай-малко 28 души са загинали в централните и южни райони на Филипините вследствие на наводнения и свлачища, предизвикани от тропическата буря Меги, съобщиха днес властите, цитирани от Франс прес.

В най-пострадалата провинция Лейте свлачище е отнело живота на поне 22-ма души, а 27 са в неизвестност. Трима души са загинали в провинция Източен Негрос, а още трима - на южния остров Минданао, посочва Националната агенция за справяне с бедствия.

Search for survivors in Philippine villages hit by landslides.



Rescuers hampered by mud and rain are searching or survivors of landslides that smashed into villages in the central Philippines, as the death toll from tropical storm Megi rises to 27https://t.co/Z4u8Ox8Hk4 pic.twitter.com/sD0hqWgTXx