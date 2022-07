Земетресение с магнитуд 5,4 засегна Тайван

К рай югоизточния бряг на Тайван е регистрирано земетресение с магнитуд 5,4. Това съобщи сеизмологичната служба на острова.

Епицентърът на труса е бил близо до бреговата линия, на 33 км североизточно от град Тайдун, а огнището - на дълбочина 43,6 км.

A magnitude 5.4 earthquake struck off the coast of Taitung County in southeastern Taiwan at 8.16 am.