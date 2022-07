Земетресение в близост до София

З еметресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер беше регистрирано на 47 километра северозападно от София и на 18 километра западно от Сливница, съобщава Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Трусът е регистриран в 14:55 ч. на дълбочина от 15 км.

Според Европейския сеизмологичен център земетресението е било със сила 3 по Рихтер.

🔔#Earthquake (#земетресение) M2.6 occurred 16 km NW of #Slivnitsa (#Bulgaria) 7 min ago (local time 14:55:44). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/oRF0Cduy5i

🖥https://t.co/ZP7JC5Gy07 pic.twitter.com/ivZ4TAPRnG