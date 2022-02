Зеленски: Украйна осуети замисъла на руските сили

У краинският президент Володимир Зеленски увери във видеообръщение, че във всеки град руските сили получават твърд отпор, предаде агенция Укринформ, цитирана от БТА.

"Във всеки наш град окупаторите получават твърд отпор.

Уман, Одеса, Херсон, Николаев, Донбас, Харков, Суми, Чернигов, Киев - навсякъде, където врагът убива нашите граждани. Въоръжените сили правят всичко по силите си, за да спрат и унищожат окупаторите", заяви украинският президент.

