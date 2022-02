Путин призова за военен преврат в Украйна

П резидентът на Русия Владимир Путин предложи на украински военни да вземат властта в страната в свои ръце, съобщава РИА Новости.

„Изглежда, ще ни бъде по-лесно да се споразумеем, отколкото с тази банда наркомани и неонацисти, които се заселиха в Киев и взеха за заложници целия украински народ“, каза той.

Държавният глава също така призова украинските войници да не позволяват на радикалите да използват цивилни като жив щит.

Руският президент високо оцени действията на руската армия в Украйна.

„Те действат мъжествено, професионално и героично“, каза той.

"It will be so much easier to talk to you."



Russia's Vladimir Putin has told the Ukrainian army it would be easier to speak to them than what he calls, the "Nazis that have taken Kyiv".



