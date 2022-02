Украйна: Не се страхуваме от преговори с Русия, включително за неутрален статут

У крайна иска мир и е готова за преговори с Русия, включително за провъзгласяване на неутрален статут по отношение на НАТО, каза съветникът в канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, Михайло Подоляк, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Ако преговорите са възможни, те трябва да бъдат проведени.

Ако в Москва кажат, че искат да проведат разговори, включително за неутрален статут, не се страхуваме от това", написа служителят в имейл и допълни: "Можем да преговаряме и за това".

"Нашата готовност за диалог е част от нашия непрестанен стремеж за мир", обобщи Подоляк.

Missiles pounded the Ukrainian capital as Russian forces pressed their advance and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy pleaded with the international community to do more https://t.co/66K4krdi8l pic.twitter.com/IoeLUD9gX2

По-рано днес първите руски военни части влязоха в Киев,

съобщи украинското министерство на отбраната, цитирано от ДПА. Руски "диверсанти" действат в квартала "Оболон" в северната част на столицата, обяви министерството във Фейсбук. Информацията не може да бъде потвърдена от независими източници, посочва ДПА.

Министерството апелира жителите на столицата да подготвят запалителни бомби,

за да защитават града, и да съобщават, ако видят руски военни части.

Сутринта президентът на Украйна Зеленски отбеляза,

че продължаващата руска агресия срещу страната му показва,

че санкциите, наложени на Москва от Запада, не са достатъчни. Той каза, че светът продължава да наблюдава случващото се Украйна отдалеч, допълва Ройтерс.

"Тази сутрин ние защитаваме страната си сами,

както направихме вчера. Най-могъщите сили в света гледат отдалече. Вчерашните санкции убедиха ли Русия? Чуваме в небето си и виждаме на наша земя, че това не е достатъчно", заяви той в обръщение, цитирано от информационна агенция Укринформ.

Зеленски увери, че украинските сили правят всичко възможно да защитят страната. Той каза също, че рано или късно

Русия ще трябва да разговаря с Украйна за прекратяване на боевете, посочва Франс прес.

След това украинският президент разговаря по телефона с полския си колега Анджей Дуда,

за да поиска военна помощ от източноевропейските страни членки на НАТО

We defend our freedom, our land. We need effective international assistance. Discussed this with @AndrzejDuda. Appealed to the Bucharest Nine for defense aid, sanctions, pressure on the aggressor. Together we have to put 🇷🇺 at the negotiating table. We need anti-war coalition.