Тръмп: Много добър разговор с президента Зеленски

„Току-що завърших много добър телефонен разговор с президента Зеленски на Украйна. Продължи около един час. Голяма част от дискусията се основаваше на разговора, осъществен вчера с президента Путин, за да се изравнят както Русия, така и Украйна по отношение на техните искания и нужди. До голяма степен всичко се развива по план и ще помоля държавния секретар Марко Рубио и съветника по националната сигурност Майкъл Уолц да дадат точно описание на обсъжданите точки“, написа в социалната си мрежа Трут сошъл президентът на САЩ Доналд Тръмп след като проведе днес телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски.

Зеленски обяви по-рано, че планира да разговаря с американския си колега Доналд Тръмп, за да научи повече за разговора му с руския лидер Владимир Путин.

„Днес ще имам контакт с президента Тръмп“, каза по-рано в сряда Зеленски по време на пресконференция в Хелзинки заедно с финландския президент Александър Стуб. „Ще обсъдим с него подробностите и следващите стъпки.“

Зеленски подчерта, че съгласието на Путин да прекрати ударите по енергийната инфраструктура е „напълно в разрез с реалността“, имайки предвид продължаващите атаки с дронове в различни части на страната.

Президентът на Украйна посочи и червени линии за преговорите с Русия.

„Най-важното за Украйна е да не загубим независимостта и суверенитета на нашата държава. Русия никога повече не трябва да има влияние върху независимостта на украинците. … Дори временно окупираните територии остават временно окупирани. Те няма да станат руски“, заяви Зеленски.

„Не искам да обсъждам с тях как трябва да изглеждат нашите въоръжени сили. Това е част от гаранциите за сигурност за украинците - не за руснаците. Това също е ключов елемент от нашата независимост, справедлив и гарантиран мир и увереността, че войната няма да се върне“, добави той.

Освен това Зеленски подчерта, че Украйна няма намерение да преговаря с Русия за гаранции за икономическа сигурност.

„Нямам намерение да обсъждам с тях гаранции за икономическа сигурност. Основната гаранция за икономическа сигурност за Украйна е Европейският съюз. Това е безусловна необходимост за нас. Хиляди хора са в затвори. Всички те трябва да бъдат върнати при семействата си. Тези, които са били измъчвани, трябва да бъдат върнати у дома. И за съжаление, дори тези, които са били убити. Това са въпроси, които не подлежат на обсъждане“, подчерта Зеленски.

Ukrainian leader Zelenskyy to speak with Trump after US president's ceasefire talks with Putin https://t.co/MJcaVEMofV pic.twitter.com/1o3jEUZ9ob — Eyewitness News (@ABC7NY) March 19, 2025

Междувременно Русия продължи нощните удари с дронове, насочени към цивилни райони, като една от атаките засегна болница в Украйна. Това се случи след като президентът Владимир Путин отказа да подкрепи пълно 30-дневно прекратяване на огъня по време на дискусиите си с американския президент.

Зеленски подчерта, че въпреки обещанията на Путин за спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура, въздушните удари продължават. Според него това доказва необходимостта от засилен натиск върху Москва, за да бъде спряна войната.

„Това потвърждава, че трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия в името на мира“, заяви той във вторник вечерта и допълни:

„Само истинското спиране на руските атаки срещу гражданската инфраструктура може да бъде сигнал за искрено желание за край на войната и приближаване на мира.“

Белият дом определи разговора между Доналд Тръмп и Владимир Путин като първа стъпка към „постигане на мир“. Вашингтон се надява процесът да включва и морско прекратяване на огъня в Черно море, а в последствие — и пълно, трайно прекратяване на боевете.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said that he plans to speak with U.S. President Donald Trump on Wednesday to hear more about his call with Russian leader Vladimir Putin. https://t.co/6vjUyyRcMS — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) March 19, 2025

Въпреки това няма признаци, че Путин е отстъпил от условията си за бъдещо мирно споразумение, което Киев категорично отхвърля.

Малко след като Тръмп и Путин приключиха продължителния си телефонен разговор, сирените за въздушна атака прозвучаха в Киев, последвани от експлозии, докато жителите търсеха убежище.

Въпреки усилията за отблъскване на атаката, няколко удара засегнаха гражданска инфраструктура, включително директен удар с дрон срещу болница в Суми и атаки срещу градове в Донецка област. Освен това бе съобщено за руски дронове над областите Киевска, Житомирска, Сумска, Черниговска, Полтавска, Харковска, Кировоградска, Днепропетровска и Черкаска.

⚡️ After Putin's conversation with Trump, the Russian Armed Forces struck energy and transport facilities in Ukraine, launched 150 drones, — Zelenskyy



💬 "Putin's words are at odds with reality," the Ukrainian president said during a joint press conference with the Finnish… pic.twitter.com/Gkr4RcWnlQ — UATV English (@UATV_en) March 19, 2025

Руското министерство на отбраната съобщи в сряда, че неговата противовъздушна отбрана е прихванала 57 украински дрона над Азовско море и в няколко руски региона — включително граничните области Курск и Брянск, както и съседните Орлов и Тула.

Междувременно властите в Краснодарския край, който граничи с Крим — анексиран от Русия през 2014 г., съобщиха, че атака с дрон е предизвикала пожар в нефтено депо.

Какво беше - и какво не беше - договорено в разговора Тръмп-Путин

Това, което беше договорено

Пауза за енергийна атака: Русия заяви, че е приела предложението на двете страни да спрат да атакуват енергийна инфраструктура за 30 дни и че заповедта е била предадена на военните „незабавно“.

Още преговори: Посредниците ще продължат да разговарят в рамките на усилията за разрешаване на конфликта, като САЩ заявиха, че преговорите в Близкия изток ще започнат „незабавно“

Преговори за Черно море: Както САЩ, така и Русия ще проведат конкретни преговори за потенциална форма на морско примирие в Черно море

Какво не беше договорено