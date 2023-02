Зеленски по повод годишнината от войната в Украйна: "Ще победим!”

У краинският президент Володимир Зеленски отбеляза първата годишнина от пълномащабната война на Русия в Украйна с послание за непокорство към своя народ с думите: "Ще победим всички", предаде Ройтерс.

Във видеоклип, разпространен в медиите и озаглавен "годината на непобедимост", 45-годишният държавен глава си спомни как се обърна към украинците преди година в прибързано изявление..

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI