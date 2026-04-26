Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на годишнината от катастрофата в Чернобил

На 26 април 1986 г., в 1:23 ч., реактор №4 в Чернобилската атомна електроцентрала в Съветска Украйна избухва

26 април 2026, 10:59

У краинският президент Володимир Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ по повод 40-ата годишнина от катастрофата в Чернобилската АЕЦ.

Зеленски заяви, че с инвазията си в Украйна през 2022 г. Русия „отново довежда света до ръба на причинена от човека катастрофа“. Той подчерта, че руски дронове редовно прелитат над Чернобил, а един от тях е поразил защитната обвивка на централата миналата година.

„Светът не бива да допуска този ядрен тероризъм да продължава, а най-добрият начин е Русия да бъде принудена да спре безразсъдните си атаки“, добави той. 

Зеленски: Радиацията не признава граници

На 26 април 1986 г., в 1:23 ч., реактор №4 в Чернобилската атомна електроцентрала в Съветска Украйна избухва. Експлозията освобождава радиоактивен облак, който не просто покрива Европа, но и променя съдбата на над 5 милиона души в Украйна, Беларус и Русия.

Въпреки че е невъзможно да се изчисли общият брой на косвените жертви, цифрите са смразяващи:

  • 31 души загиват веднага;
  • До 10 000 души умират в годините след това от последствията;
  • 116 000 души са изтръгнати от домовете си в 30-километровата зона на отчуждение само за две седмици.

Днес, 40 години по-късно, Чернобил не е просто дата в учебниците по история. 

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Шестима души са ранени след авария при излитане: Дим в двигателя спря полет със стотици пасажери

Свят Преди 43 минути

Оглушителен тътен и гъст дим от колесника прекъснаха в последната секунда полета на 232-ма пасажери от Делхи за Цюрих. Шестима души са ранени, след като екипажът на швейцарските авиолинии приложи авариен протокол, за да избегне по-голяма трагедия на пистата

Спасители помогнаха на парапланерист, заплел се в дърво

България Преди 1 час

Парапланеристът не е пострадал, изведен е от тази ситуация от петима планински спасители от кюстендилския отряд

Доналд Тръмп с първи думи след стрелбата във Вашингтон

Доналд Тръмп с първи думи след стрелбата във Вашингтон

Свят Преди 3 часа

Президентът на САЩ даде брифинг след стрелбата на събитие, на което присъства с първата дама Мелания Тръмп

Внимание: Жълт код за силен вятър и до 28° ни чакат в неделя

Внимание: Жълт код за силен вятър и до 28° ни чакат в неделя

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Експлозията, която никога не свърши: 40 години от Чернобил и цената на невидимите лъжи

Свят Преди 4 часа

Докато радиоактивният прах се утаява върху гори и реки, отравяйки водните запаси и храната, флората и фауната, той също така се вгражда неизличимо в културното въображение. Четиридесет години по-късно все още се опитваме да разберем какво се е случило – и какво означава то

Джихадисти и туареги поеха отговорност за серията от атаки в Мали

Джихадисти и туареги поеха отговорност за серията от атаки в Мали

Свят Преди 12 часа

Групировката каза, че е действала съвместно с туарегските бунтовници в страната

Темата „Модата е изкуство" ще доминира на "Мет гала" 2026

Любопитно Преди 13 часа

Темата на събитието е свързана с изложбата Costume Art на музея на изкуствата „Метрополитън“

Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари по "Хизбула"

Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари по "Хизбула"

Свят Преди 13 часа

В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че прекратяването на огъня между Израел и Ливан се удължава с две седмици

Жълт код за силен вятър в 12 области в неделя

Жълт код за силен вятър в 12 области в неделя

България Преди 14 часа

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°

Тръмп: Никой не знае кой командва в Иран

Тръмп: Никой не знае кой командва в Иран

Свят Преди 14 часа

Този коментар Тръмп направи малко след като заяви пред журналисти на две американски медии, че е анулирал пътуването на двамата си емисари до Исламабад

Вучич нарече евродокладчика Пицула "глупак", а разследващ журналист "кретен"

Вучич нарече евродокладчика Пицула "глупак", а разследващ журналист "кретен"

Свят Преди 14 часа

"Режимът на сръбския президент Вучич е основният източник на нестабилност в Сърбия и региона"

Кола с петима тийнейджъри падна в река във Франкфурт, един е починал

Кола с петима тийнейджъри падна в река във Франкфурт, един е починал

Свят Преди 15 часа

Колата е извадена от водата, а полицията очаква експертиза да покаже какви са причините за инцидента

Виктор Орбан се отказва от парламентарния си мандат

България Преди 15 часа

Според Орбан енергията му ще бъде по-добре изразходвана за „обновяване на националното движение“, отколкото да седи в парламента

Тръмп oтмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

Тръмп oтмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

Свят Преди 16 часа

"Имаме всички карти в ръцете си", каза Тръмп

Левски докосва титлата след обрат над ЦСКА в 168-то Вечно дерби

Левски докосва титлата след обрат над ЦСКА в 168-то Вечно дерби

България Преди 16 часа

Двете агитки направиха хубави хореографии - сектор Г посвети своята на починалата легенда Джони Велинов, а "сините" запалянковци - на 150 години от Априлското въстание

Иван Христанов: 24 души са под медицинско наблюдение и се лекуват с антибиотици заради случая с антракс

България Преди 17 часа

Властите уверяват, че ситуацията е под контрол и няма риск за населението

