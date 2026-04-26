Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на годишнината от катастрофата в Чернобил

Reuters: Имейл на Пентагона загатва за отстраняване на Испания от НАТО заради раздора около Иран

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

Опасно ли е в Чернобил днес? Ликвидатор разбива митовете 40 години след аварията

У краинският президент Володимир Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ по повод 40-ата годишнина от катастрофата в Чернобилската АЕЦ.

Зеленски заяви, че с инвазията си в Украйна през 2022 г. Русия „отново довежда света до ръба на причинена от човека катастрофа“. Той подчерта, че руски дронове редовно прелитат над Чернобил, а един от тях е поразил защитната обвивка на централата миналата година.

10, 14, 116 000 - катастрофата "Чернобил" в цифри

„Светът не бива да допуска този ядрен тероризъм да продължава, а най-добрият начин е Русия да бъде принудена да спре безразсъдните си атаки“, добави той.

Някои исторически събития са толкова катастрофални, че устояват на осмисляне. И все пак те ни принуждават да се опитваме да ги разберем, отново и отново. Чернобил е точно такова събитие.

Зеленски: Радиацията не признава граници

На 26 април 1986 г., в 1:23 ч., реактор №4 в Чернобилската атомна електроцентрала в Съветска Украйна избухва. Експлозията освобождава радиоактивен облак, който не просто покрива Европа, но и променя съдбата на над 5 милиона души в Украйна, Беларус и Русия.

Въпреки че е невъзможно да се изчисли общият брой на косвените жертви, цифрите са смразяващи:

31 души загиват веднага;

До 10 000 души умират в годините след това от последствията;

116 000 души са изтръгнати от домовете си в 30-километровата зона на отчуждение само за две седмици.

Днес, 40 години по-късно, Чернобил не е просто дата в учебниците по история.