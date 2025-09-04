Свят

Зеленски: Тръмп е много недоволен

Еманюел Макрон приветства позицията на Вашингтон

4 септември 2025, 20:04
Зеленски: Тръмп е много недоволен
Източник: EPA/БГНЕС

Д оналд Тръмп е „много недоволен“ от покупките на руски петрол от страните от ЕС, заяви Володимир Зеленски след телефонен разговор между американския президент и европейските лидери от Париж.

„Той е много недоволен, че Европа купува руски петрол“, каза Зеленски, визирайки Словакия и Унгария, по време на съвместна пресконференция с Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

Путин отговаря на твърденията, че Москва планира да нападне Европа

Френският президент от своя страна потвърди, че „президентът Тръмп и американската администрация са разтревожени от решенията, взети от две страни членки на Европейския съюз, които продължават да купуват руски петрол“.

Еманюел Макрон приветства позицията на Вашингтон, като посочи, че Братислава и Будапеща „понякога са се защитавали, аргументирайки се с близостта си до новата американска администрация“.

„Така че съгласуваността между САЩ и Европа ще бъде още по-ефективна за прекратяване на тези практики“, увери той, цитиран от АФП.

„Тези две страни се оплакаха на президента Тръмп“ след украинските удари по енергийната инфраструктура в Русия, добави от своя страна Зеленски.

Наскоро тези украински атаки, извършени в отговор на руските бомбардировки над украинската енергийна система, нарушиха функционирането на нефтопровода „Дружба“, който свързва Русия с Централна и Източна Европа.

През 2022 г., след началото на руската инвазия в Украйна, ЕС забрани повечето внос на петрол от Русия. Но нефтопроводът „Дружба“ беше изключен от забраната.

Украинският държавен глава трябва да се срещне в петък, 5 септември в западната част на Украйна със словашкия премиер Роберт Фицо, който току-що се срещна с руския президент Владимир Путин в Китай.

Назначен през октомври 2023 г. за глава на словашкото правителство, Роберт Фицо даде проруска ориентация на страната си, следвайки примера на съседна Унгария, и посети Русия.

Си Цзинпин с молба към Фицо 

Фицо никога не е посещавал Киев от началото на руската инвазия в Украйна и е прекратил всякаква военна помощ за страната, атакувана от Русия.

Той редовно критикува Володимир Зеленски, като казва за него, че е „комедиант, който лъже, както диша“ и че „се нуждае от тази война, за да запази поста си“.

Източник: БГНЕС    
Зеленски Тръмп ЕС Русия Макрон
Последвайте ни
Митов за побоя над Кожухаров: Посегателство срещу държавата

Митов за побоя над Кожухаров: Посегателство срещу държавата

Зеленски: Тръмп е много недоволен

Зеленски: Тръмп е много недоволен

Зеленски отговори на Путин за Москва

Зеленски отговори на Путин за Москва

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Tesla Master plan 4 е “куп утопични глупости“

Tesla Master plan 4 е “куп утопични глупости“

carmarket.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 23 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 22 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 1 ден
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 1 ден

Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Общо 26 държави пращат войници в Украйна при мир

Общо 26 държави пращат войници в Украйна при мир

Свят Преди 21 минути

Макрон: Тези сили не целят да водят война срещу Русия

Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

България Преди 2 часа

За да подкрепят протеста във Варна пристигнаха и председателят на ПП Асен Василев и бившият премиер Николай Денков

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

България Преди 4 часа

Шефът на МВР в Русе е в тежко състояние

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Свят Преди 4 часа

Според правозащитни групи това е опит на правителството да ограничи свободата на изразяване

Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди ще озари площадното пространството до НДК

Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди ще озари площадното пространството до НДК

Любопитно Преди 5 часа

Мултимедийната инсталация Urban Canvas ще зарадва жителите и гостите на София със завладяващ спектакъл от 17 до 19 септември от 20.00 ч. до 22.30 ч.

Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен

Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен

България Преди 5 часа

Желязков: Създаде се информационна каша както от въпросите, така и от фактите

Почина Джорджо Армани

Почина Джорджо Армани

Свят Преди 5 часа

Армани е сред водещите модни дизайнери в света, диктуващи модата на вече няколко поколения

Мъж тайно заведе сина си в аквапарк през нощта за рождения му ден

Мъж тайно заведе сина си в аквапарк през нощта за рождения му ден

Любопитно Преди 5 часа

Двамата бяха заснети от охранителните камери, докато се плискат в басейните, плуват и използват водните пързалки

Минути преди началото: Лейди Гага отмени концерт заради проблем с гласните струни

Минути преди началото: Лейди Гага отмени концерт заради проблем с гласните струни

Любопитно Преди 5 часа

"Наистина много, много съжалявам, но трябва да отложа днешното шоу в Маями“, написа тя в Instagram

Нападател преряза гърлото на прокурор в Истанбул насред ресторант

Нападател преряза гърлото на прокурор в Истанбул насред ресторант

Свят Преди 5 часа

Прокурорът издъхнал от раните си по пътя към болницата

Кола се вряза в група деца в Берлин

Кола се вряза в група деца в Берлин

Свят Преди 6 часа

Шофьорът е разпитан от полицията и не е пострадал при катастрофата

Пуснаха от ареста обвинения за пожара в "Кръстова вада"

Пуснаха от ареста обвинения за пожара в "Кръстова вада"

България Преди 6 часа

Според съда прокуратурата е разполагала с данни за психичното състояние на обвиняемия

Изненадващата възраст, на която ще правите най-добрия секс в живота си

Изненадващата възраст, на която ще правите най-добрия секс в живота си

Любопитно Преди 6 часа

Най-доволни от сексуалния си живот са жените на 66 години и мъжете на 64 години

Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост

Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост

България Преди 6 часа

В пленарната зала почти нямаше дискусия

Всеки, роден след 1939 г., е малко вероятно да доживее до 100 години

Всеки, роден след 1939 г., е малко вероятно да доживее до 100 години

Любопитно Преди 7 часа

Безпрецедентното дълголетие на днешните възрастни хора се дължи до голяма степен на медицинските постижения през първите няколко десетилетия на 20-ти век

Принцесата на Уелс Катрин

Принцеса Кейт – по-ослепителна от всякога след лятната почивка

Любопитно Преди 7 часа

Това, което прикова погледите бяха златните ѝ кичури, след като принцесата избра да изсветли косата си с няколко тона

Всичко от днес

От мрежата

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg

Почина легендарният Джорджо Армани

Edna.bg

Официално: Вижте първи снимки на Кейт Мидълтън като БЛОНДИНКА

Edna.bg

Батков: С Левски имахме доста мачове с толкова публика

Gong.bg

Благой Георгиев: Очаквам победа, няма какво да губим

Gong.bg

Шефът на МВР в Русе е в тежко състояние след побой, четирима са задържани

Nova.bg

Йордан Гинев: Дигиталните сривове напомнят, че никоя технология не може да замени човек

Nova.bg