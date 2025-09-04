Зеленски: Тръмп е много недоволен

Д оналд Тръмп е „много недоволен“ от покупките на руски петрол от страните от ЕС, заяви Володимир Зеленски след телефонен разговор между американския президент и европейските лидери от Париж.

„Той е много недоволен, че Европа купува руски петрол“, каза Зеленски, визирайки Словакия и Унгария, по време на съвместна пресконференция с Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

Путин отговаря на твърденията, че Москва планира да нападне Европа

Френският президент от своя страна потвърди, че „президентът Тръмп и американската администрация са разтревожени от решенията, взети от две страни членки на Европейския съюз, които продължават да купуват руски петрол“.

Еманюел Макрон приветства позицията на Вашингтон, като посочи, че Братислава и Будапеща „понякога са се защитавали, аргументирайки се с близостта си до новата американска администрация“.

„Така че съгласуваността между САЩ и Европа ще бъде още по-ефективна за прекратяване на тези практики“, увери той, цитиран от АФП.

„Тези две страни се оплакаха на президента Тръмп“ след украинските удари по енергийната инфраструктура в Русия, добави от своя страна Зеленски.

Наскоро тези украински атаки, извършени в отговор на руските бомбардировки над украинската енергийна система, нарушиха функционирането на нефтопровода „Дружба“, който свързва Русия с Централна и Източна Европа.

През 2022 г., след началото на руската инвазия в Украйна, ЕС забрани повечето внос на петрол от Русия. Но нефтопроводът „Дружба“ беше изключен от забраната.

Украинският държавен глава трябва да се срещне в петък, 5 септември в западната част на Украйна със словашкия премиер Роберт Фицо, който току-що се срещна с руския президент Владимир Путин в Китай.

Назначен през октомври 2023 г. за глава на словашкото правителство, Роберт Фицо даде проруска ориентация на страната си, следвайки примера на съседна Унгария, и посети Русия.

Си Цзинпин с молба към Фицо

Фицо никога не е посещавал Киев от началото на руската инвазия в Украйна и е прекратил всякаква военна помощ за страната, атакувана от Русия.

Той редовно критикува Володимир Зеленски, като казва за него, че е „комедиант, който лъже, както диша“ и че „се нуждае от тази война, за да запази поста си“.