Пуснаха под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя

Под домашен арест е пуснат и Калоян Натев

23 декември 2025, 18:15
Източник: БТА

Д омашен арест за Росен Кръстев по прякор Стъкларя, постанови днес Апелативният съд във Велико Търново.

В съда беше даден ход на делото по обжалване на петте мерки за неотклонение на обвиняемите за участие в организирана престъпна група за палеж, подкуп и разпространение на наркотици. Мерките срещу петимата бяха наложени на първа инстанция от Окръжния съд в Ловеч по искане на прокуратурата. Обвиненията срещу Росен Кръстев са, че е ръководител на организираната престъпна група с участието на полицейски служители. Според определението на съда в Ловеч, той бе с мярка „Задържане под стража“.

Адвокатите на задържания поискаха по-лека мярка, предвид здравословното му състояние и липсата на достатъчно доказателства. Преди даване ход на делото частните защитници пожелаха да се запознаят със съдържанието на папките със секретни материали и поискаха справка от ареста в Ловеч за здравословното състояние на обвиняемия. Председателят на съдебния състав Корнелия Колева, обяви, че съставът се оттегля на закрито съвещание, след което даде ход на делото.

Прокурорът Георги Георгиев заяви, че прокуратурата е съгласна с определението на Окръжния съд в Ловеч и настоя за запазването ѝ. Съставът на Апелативния съд промени мярката с по-лека „Домашен арест" с електронна гривна за проследяване. Заседанието по първата мярка продължи повече от седем часа.

Заседанието по втората мярка по делото е за Пламен Максимов- началник на Пето Районно управление в София, по протест на прокуратурата затова, че съдът е определил за него „домашен арест“, а настояването е за по-тежката – „Задържане под стража“.

Под домашен арест е пуснат и Калоян Натев, а прокуратурата също протестира наложената му мярка. Другите двама задържани в ареста са Юлиян Бързашки и Емил Мушев. Техните адвокати също настояват за по-леки мерки. Делото в Апелативния съд във Велико Търново продължава.

Източник: БТА, Марина Петрова    
Домашен арест Росен Кръстев Апелативен съд Велико Търново
