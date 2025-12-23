Любопитно

Звезда от OnlyFans разкри какви луксозни подаръци ѝ купуват мъжете за Коледа

Аликс Линкс винаги поддържа актуален списък с желания в Amazon на своята X-rated страница

23 декември 2025, 16:44
Източник: iStock/Getty Images

З вездата от OnlyFans Аликс Линкс винаги поддържа актуален списък с желания в Amazon на своята X-rated страница – а мъжете са известни с това, че я глезят, особено по време на коледните празници.

Списъкът от 65 артикула включва кучешко легло за нейния мини австралиец на име Аспен на стойност 299 долара, високотехнологична хранилка за птици за 239 долара, както и кафемашина Nespresso за 131 долара. За феновете с по-ограничен бюджет има ролер за корем за 25,99 долара, маска за сън за 16,90 долара и чанта за кръста за 13,98 долара, пише New York Post.

„Внимателно подхождам към това, което обличам, защото хората ми купуват тоалети и след това казват: „Направи 500 снимки с този тоалет.“ ... Така че сега просто слагам много грижа за кожата и други подобни“, каза тя пред The Post.

36-годишната Линкс, родом от северната част на щата Ню Йорк, която в момента живее в Манхатън, е голям фен на баскетболния отбор Ню Йорк Никс. Затова в списъка ѝ със сигурност присъстват тениска на отбора и клинове в същия стил.

Тя стартира идеята за списък с подаръци още в ранните си години като OnlyFans модел, когато е била буквално засипвана с вещи – включително легло за 500 долара, телевизор за 400 долара, библиотеки за 600 долара и масичка за кафе за 400 долара.

Днес обаче русокосата красавица „печели шестцифрена сума всеки месец“, което я кара да предпочита подаръци на по-умерени цени.

„Преди това беше по-голям проблем за мен. Сега е просто забавно, защото ако искам да си купя нещо, мога да си го взема сама“, обяснява тя.

През декември Линкс снима и специални видеа с празнична тематика за OnlyFans, като наскоро е попитала абонатите си какво биха искали да видят.

Най-популярната молба била да се облече като госпожа Клаус.

„Бях нещо от сорта на: „Не се обличам като възрастна дама, хора. Имам си граници“, пошегува се тя.

„Цялата тази седмица снимах много неща на празнична тематика и всичко е розово. Исках да направя нещо малко по-различно от повечето хора.“

Завършилата Държавния университет на Ню Йорк (SUNY) Линкс има бакалавърска степен по телевизионно излъчване и магистърска степен по дигитален маркетинг. Въпреки това тя напуска стандартната си работа от 9 до 5 в PR агенция, след като осъзнава колко доходоносно може да бъде уебкам моделството.

„Спечелих повече пари за един ден, отколкото за цяла седмица на истинската си работа“, каза Линкс, която има 2 милиона последователи в Instagram.

„Просто си бях в спалнята, говорех на камерата и играех различни роли. Можех да определям цените си, да продавам каквото поискам. Можех да правя почти всичко. Казах си: „Никога повече не искам да работя в офис.““

След година работа с уебкамери тя взема решение да се насочи към порнографията на 25-годишна възраст.

„Буквално потърсих в Google „Как да се занимавам с порно“. И с Божията помощ намерих прилична агенция... Буквално им изпратих имейл със снимки, които направих в спалнята си, и те казаха: „Можете ли да дойдете в Лос Анджелис?““

Линкс стартира своята страница в OnlyFans през 2017 г., която тя описва като „частично преживяване с приятелка, частично фентъзи свят“, съчетано с множество ролеви игри.

„Изобразявам различни герои – независимо дали това е съсед, MILF от съседната врата, професор в колеж или секретарка“, каза тя.

През 2020 г. тя се оттегля от снимките на студийно порно с големи компании.

„Не можеш да забогатееш, правейки порно. Това е пълен мит“, категорична е тя. „Те притежават сцената. Получаваш чек само веднъж за деня на снимките. Няма авторски права. Дори да участваш в наистина интензивни хардкор сцени, които, да кажем, плащат 10 хиляди долара на ден – колко от тях можеш да направиш, преди да се изтощиш?“

Източник: nypost.com    
Аликс Линкс OnlyFans звезда Amazon списък с желания Коледни подаръци Висок доход Уебкам моделство Ролеви игри Фенове Порно индустрия Манхатън
