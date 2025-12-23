Свят

Коледа в Украйна: Руснаците убиха жена ми и децата ми

На 19 ноември град Тернопил става цел на една от най-смъртоносните руски атаки от началото на войната срещу Украйна

23 декември 2025, 17:23
Коледа в Украйна: Руснаците убиха жена ми и децата ми
Източник: iStock

Н а 19 ноември град Тернопил става цел на една от най-смъртоносните руски атаки от началото на войната срещу Украйна. Умират най-малко 38 цивилни. Сред тях са съпругата и децата на Камал. И тази Коледа е пълна със скръб, съобщи Deutsche Welle.

Преди много години Камал ел Ахдар пристига в Украйна от Мароко, за да следва в университет. Влюбва се в страната, а после и в Мария, за която се жени. Двамата създават семейство. "Влязох в кухнята, за да приготвя мляко за бебето", разказва Камал за сутринта на 19 ноември - денят, в който животът му се променя.

"Нищо на този свят няма да ги върне"

В този миг Русия атакува с ракети и дронове град Тернопил - едно от най-смъртоносните нападения в Западна Украйна от началото на войната . Умират 38 души. Сред тях са съпругата на Камал и двете им деца. Мъжът оцелява, защото е бил в съседната стая. "Една секунда променя целия ти живот. Гледаш ги и след една секунда ги няма. Ужасяващо е тримата най-важни хора в живота ти да изчезнат едновременно", споделя той пред германската обществена телевизия АРД.

Всеки ден Камал е на гробището заедно с родителите на съпругата си - Олександра и Михайло. Огромният брой цветя на гробовете на Мария и двете им деца демонстрират силното съчувствие на хората от града към трагедията на това семейство. "Благодарна съм на всички, които ми помагат да се справя със загубата", казва Олександра. "Нищо на този свят обаче няма да ми върне внуците и дъщеря ми."

Поредната Коледа, изпълнена със скръб

За много семейства в Украйна тази Коледа ще е поредната, на която ще скърбят. От 2022 година насам над 450 войници са били погребани само в град Тернопил, пише АРД. Фронтовата линия е в източната част на страната - на стотици километри от това място, което е доста по-близо до границата с Европейския съюз.

Тази година руската агресивна война нанася все повече и все по-сериозни удари на Тернопил. "След тези атаки е трудно да се празнува", казва Хана, която подготвя сцена от Рождество за коледната украса в центъра на града. "Въпреки всичко нашето семейство ще се събере за Коледа."

Духът на празника обаче трудно се усеща из града. "Няма празнична атмосфера вече четири години", споделя Юлия - млада жена, която се разхожда в градския парк с партньора си. "Затова и се радвам, че няма да има коледна елха тази година."

Кметът на града Серхий Надал съжалява, че се е наложило да вземе това решение, но смята, че е правилното. Във времена на непрестанни спирания на електричеството и скърбящи семейства ще е нелепо в центъра на града да има голямо коледно дърво със светлини. 

Тернопил показа характера си

За хората в Тернопил състраданието е по-важно от коледната украса. През последните седмица мнозина местни помагаха на пострадалите от руската атака на 19 ноември, които имаха отчаяна нужда от това - носеха им храна, вода, дрехи. "Тази трагедия показа характера на Тернопил - хората се обединиха и забравиха за себе си, за да помогнат на другите", казва кметът на града. "Това е истинският Коледен дух."

Войната на Русия срещу Украйна за поредна година показва на украинците, че най-доброто нещо, което могат да направят, е да се радват на всеки един момент с близките си хора , заключава АРД.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Тернопил Война в Украйна Руски атаки Цивилни жертви Семейна трагедия Скръб Коледа Състрадание Западна Украйна Камал
Последвайте ни
Тежка катастрофа затвори движението през Владая

Тежка катастрофа затвори движението през Владая

Две коли затиснаха турски митничар край Капитан Андреево

Две коли затиснаха турски митничар край Капитан Андреево

Коледа в Украйна: Руснаците убиха жена ми и децата ми

Коледа в Украйна: Руснаците убиха жена ми и децата ми

Три деца и майка им сериозно ранени при взрив до Париж

Три деца и майка им сериозно ранени при взрив до Париж

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 1 ден
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 1 ден
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 1 ден
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж и жена били гаджета дълги години и живеели на семейни начала. Един ден жената не издържала и сериозно попитала своя приятел: - Добре де,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени установиха: Смехът предпазва от болести и удължава живота

Учени установиха: Смехът предпазва от болести и удължава живота

Любопитно Преди 1 час

Научно, смехът започна да се изучава едва наскоро

Банкси потвърди нов стенопис в Западен Лондон

Банкси потвърди нов стенопис в Западен Лондон

Любопитно Преди 1 час

Изображението показва две деца, лежащи на земята, облечени с гумени ботуши, палта и зимни шапки с помпони, като едното от тях сочи нагоре към небето

Москва: България е плацдарм на НАТО за война с Русия

Москва: България е плацдарм на НАТО за война с Русия

Свят Преди 2 часа

Пилипсон предупреди българите да не бързат да видят страната си превърната във „фронтова държава“

.

Най-скъпите коледни елхи в света: Дръвчетата, които шокират дори милиардери

Любопитно Преди 2 часа

Има не просто коледни елхи, а истински произведения на изкуството, които струват милиони долари

Франц Кафка, Фрида Кало и Айнщайн са имали този общ тип личност – имате ли я и вие?

Франц Кафка, Фрида Кало и Айнщайн са имали този общ тип личност – имате ли я и вие?

Любопитно Преди 2 часа

Психиатърът Рами Камински въвежда „отроверт“ – трети тип личност отвъд интроверт/екстроверт, ориентирана в уникална посока, както при Кафка, Кало и Айнщайн, която носи дарбата на оригиналност и независимост, вместо дефицит

Жена твърди, че е майка на Майли Сайръс, заченала на 12 г.

Жена твърди, че е майка на Майли Сайръс, заченала на 12 г.

Любопитно Преди 2 часа

Джейми Лий твърди, че е потърсила няколко знаменитости с надеждата те да осиновят нероденото ѝ бебе по онова време, включително Джулия Робъртс, Шарън и Ози Озбърн и Хилари Клинтън

Сърбия сключи сделка с Русия за още газ

Сърбия сключи сделка с Русия за още газ

Свят Преди 2 часа

Вучич: 75 дни, откакто в Сърбия не е постъпила нито капка суров петрол

Арестуваха Грета Тунберг по време на протест в Лондон

Арестуваха Грета Тунберг по време на протест в Лондон

Свят Преди 3 часа

Огромни наводнения в Калифорния, има поне една жертва

Огромни наводнения в Калифорния, има поне една жертва

Свят Преди 3 часа

Предупрежденията за наводнения останаха в сила в понеделник, 22 декември, за 41 милиона души, обхващайки почти цяла Калифорния

БНБ: Депозитите на домакинствата надхвърлиха 100 млрд. лева

БНБ: Депозитите на домакинствата надхвърлиха 100 млрд. лева

Пари Преди 3 часа

Данните са валидни към края на ноември

,

Втора част на разкритията: Публикуваха над 11 000 файла от досиетата "Епстийн"

Свят Преди 4 часа

Те включват близо 400 видеоклипа, електронни таблици с доказателства, изрезки от документи и аудио файлове

<p>Рюте: Сигурността на Европа сега зависи от това</p>

Рюте: Сигурността на Европа зависи от силата на Украйна

Свят Преди 4 часа

Той също така подчерта необходимостта членовете на НАТО да увеличат разходите си за отбрана

,

Експерти разкриха 3 навика, за да останете здрави през този празничен сезон

Любопитно Преди 4 часа

Този навици помагат на вашето семейство да поддържа по-здравословни хранителни навици и дава на всички ценна възможност да се сближат

Мицотакис за протеста на фермерите: Няма да се поддадем на изнудване

Мицотакис за протеста на фермерите: Няма да се поддадем на изнудване

Свят Преди 4 часа

Те продължават да блокират основни магистрали в цяла Гърция преди предстоящите празници

Омбудсманът предлага теглене от банкомат на несеквестируеми средства

Омбудсманът предлага теглене от банкомат на несеквестируеми средства

България Преди 4 часа

Подобна възможност би могла значително да улесни работещите, възрастните и трудноподвижните хора, каза Велислава Делчева

д

Велислава Панова е назначена за генерален консул в Торонто

България Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

От глобални лидери до поп‑звезди: Най‑влиятелните жени в света през 2025 г.

Edna.bg

Най-секси жената според науката: Как изглежда идеалът през 2025 г.

Edna.bg

Челси също се включи в битката за Антоан Семеньо

Gong.bg

"Жълто-черна" радост - вдигнаха забраната за трансфери, Филипов: Херо ще върне Ботев там, където му е мястото

Gong.bg

Челна катастрофа затвори движението през Владая (СНИМКИ)

Nova.bg

Пуснаха под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя

Nova.bg